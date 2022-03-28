F1．沙特站｜佩雷斯一個不幸斷送領先　遇上頭位剋星注定無運行

職業生涯首次排頭位起步的紅牛車手佩雷斯，開賽初段順風順水，曾經帶頭拉開兩秒多的距離。當他進入維修站換胎後，卻遇上不幸事件，威廉士車手拿迪菲炒車，優勢化為烏有。翻查往績，原來拿迪菲已非首次做「架兩」。



紅牛車手佩雷斯（Sergio Perez）力壓隊友韋斯達賓及兩架法拉利戰車，在沙特阿拉伯站排頭位出戰，亦是職業生涯首次。甫起步，這名墨西哥「溫柔哥」力抗陸克萊的來襲，一度拉開兩秒多的差距，為領先建立不錯的優勢。

韋斯達賓扳回一城 末段激戰挫陸克萊奪今季首冠

首度排頭位出戰的佩雷斯，有個不錯起步。（Getty Images）

法拉利透過無線電要求陸克萊入維修站，紅牛方面不敢怠慢，佩雷斯率先進入維修站，嘗試抵銷「躍馬」的戰術，最終陸克萊沒有換胎，反倒「溫柔哥」入站。豈料「一入站成千古恨」，這個決定成為最錯的決定。

當佩雷斯完成換胎返回賽道時，卻變身「地獄黑仔王」，威廉士車手拿迪菲（Nicholas Latifi）失控撞牆，賽會先出示雙黃旗再出動安全車，前列車手除了佩雷斯都未換胎，優勢化為烏有，被陸克萊及韋斯達賓爬頭，由領先跌落第3位。

拿迪菲16圈炒車，成為今站賽事的轉捩點。（F1 Twitter截圖）

賽事重新起步後，連法拉利的辛斯（Carlos Sainz Jr.）也成功爬頭，佩雷斯最終失落頒獎台，以「梗頸四」飲恨衝線。佩雷斯賽後難掩失望，直言十分受傷，但只好無奈接受，「我們今站的決定都是正確，我們也成功拉開差距，但不幸的是拿迪菲在當刻出意外，我們已用盡一切方法希望帶來勝利，可惜不幸的事老是常發生，這就是賽車。」

當佩雷斯進入維修站後，卻剛上遇上拿迪菲的意外，一切也變得不一樣。（Getty Images）

拿迪菲今個比賽周末諸事不順，不論排位及正賽同樣炒車收場，這名加拿大車手這一炒卻成為整場賽事的轉捩點。翻查往績，原來拿迪菲是「頭位剋星」，已非首次因為他的意外，而令到帶頭車手「中伏」。

上年「終極一戰」阿布扎比站，同樣是拿迪菲出意外引發安全車，隨後才會出現一連串相關的爭議。法拉利與紅牛今季激戰可期，相信兩隊車隊也希望拿迪菲「平平安安」完成賽事，不要節外生枝。

Nicholas Latifi contrató guardaespaldas en sus vacaciones por las "amenazas extremas" que recibió. Le llegaron mensajes violentos y de odio por el accidente que tuvo en el GP de Abu Dhabi que derivó en la histórica victoria de Verstappen sobre Hamilton.pic.twitter.com/IDN9kIF7Ns — VarskySports (@VarskySports) February 16, 2022

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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