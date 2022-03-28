F1．沙特站｜韋斯達賓扳回一城　末段激戰挫陸克萊奪今季首冠

撰文：趙子晉
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F1新賽季僅兩站，似乎已經形成兩強鼎立之勢，力爭衛冕的韋斯達賓繼續在前列，對手則由咸美頓變成法拉利的陸克萊。
兩名1997年出生的新生代車手，鬥得燦爛亦保持君子，兩人今站再度大激鬥，「韋少」末段壓過對手，扳回一城，贏得今季首個分站冠軍。

紅牛車隊在上星期的揭幕戰巴林站，遇上不幸事件，「大牛」兩架戰車末段齊齊故障退賽，幸好車隊隨即已解決燃油泵的問題，在沙特阿拉伯站再鬥法拉利。

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紅牛二號車手佩雷斯（Sergio Perez）爆冷力壓隊友韋斯達賓及兩架法拉利，職業生涯首度排頭位出戰，這名墨西哥「溫柔哥」早段已拉開超過兩秒的優勢，其後進入維修站換胎。巧合的是，威廉士車手拿迪菲（Nicholas Latifi）同圈撞牆，需要出動安全車，佩雷斯變相「蝕章」，白白斷送領先位置，跌落第4位。

拿迪菲的意外成為今站的轉捩點，陸克萊取得領先，韋斯達賓緊隨其後，兩名1997年出生的車手再度合體，二人再度交手。安全車離開賽道後，「韋少對陸仔」的戲碼再度上演，韋斯達賓試圖在重新起步時爬頭，陸克萊頂得住力保頭位，其後拉開約兩秒優勢。

戰至中後段，保達斯﹑艾朗素及列卡度相繼因戰車故障而退賽，賽會出示虛擬安全車，當賽事重新以正式速度作賽時，韋斯達賓憑較少的車胎損耗，逐步收窄與陸克萊的差距。

紅牛及「躍馬」的戰車各有優勢，紅牛在直路速度佔優；法拉利在入彎時有較佳的速度。第42圈，埋身肉搏正式上演，陸克萊一度被爬頭，卻在起終點大直路收復失地。韋少其後重整旗鼓，第46圈再發動攻勢，終於在大直路解決陸克萊，最終首名衝線過終點，取得今季首場勝仗。

縱然在場上鬥得激烈，二人離開戰車後相擁互相道賀，有講有笑。陸克萊上站3度擋住韋斯達賓的來襲，可惜今站未能保住勝果，被韋少扳回一城，這名法拉利車手賽後直言已用盡一切方法，依然沒有辦法守住頭位，「紅牛戰車直路速度佔優，我用盡一切方法嘗試捍衛領先位置，我希望被他（韋斯達賓）超越，從而取得DRS反撲可惜不果。」

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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