F1．沙特站｜賽道消防員咒咸美頓遭火劫　以「狗」相稱終遭舉報

F1七屆世界冠軍車手咸美頓（Lewis Hamilton）常為各種議題發聲，今周的沙特阿拉伯站前，這位平治車手出言批評沙特人權狀況不理想，未料竟惹來賽道工作人員的惡咒。



咸美頓上季曾在沙特阿拉伯站前，批評該國的女性人權情況，並坦言到沙特比賽令他感到「不舒服」；今次他再在賽前發言，指自己感受和去年一樣，但賽會安排在此作賽，他只能參加，「既然我們已在此，最重要的是要提高人們對（沙特人權）的關注……雖然不是我們的義務，但我們要盡力去做。」

咸美頓經常就各種議題發言，早前他曾公開指沙特人權狀況不理想。（Getty Images）

有網民日前發現，一個名為Heem4U的Twitter帳戶展示自己出任今周沙特阿拉伯站的賽道消防員（Fire Marshall），但他同時有一些令人擔憂的留言。

Heem4U引用咸美頓對沙特人權狀況的批評，以阿拉伯文寫道：「沙特的政府才不會回應一隻狗的說話。」

其後他再發言：「希望他（咸美頓）遇上像哥桑在巴林的意外。」令人更不安的是，他所指的意外正是2020年法國車手哥桑（Romain Grosjean）在巴林站起步後不久，便意外撞欄，當時其戰車立刻起火焚燒並爆炸，哥桑雖逃過一劫，但雙手已燒傷。

作為賽道消防員卻作出這種與火有關的惡毒詛咒，有網民認為，他是暗示若目睹咸美頓在比賽中遭遇火災，他亦不會施救，有人因而向賽會舉報Heem4U的言論。

國際車聯（FIA）未幾便回應，指「已解除有關人士的職務」。不久後，Heem4U再次發言，道：「我向沙特阿拉伯賽車協會道歉，也向車手咸美頓道歉。因應我此前的留言，我宣布已退出今次的賽事。」