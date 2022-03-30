網球｜基域奧斯邁阿密賽16強止步　失控鬧球證兼掟拍恐又遭處分

澳洲網球「壞小子」基域奧斯（Nick Kyrgios）又在場上失控，他周三（30日）在邁阿密大師賽16強落敗，還因賽事中怒罵裁判、怒掟球拍，恐將再度面臨世界男子職業網球協會（ATP）處分。



26歲的基域奧斯有「壞孩子」之稱，衝動個性讓他經常在場上做出過火行為，他在上一站印第安韋爾斯網球賽8強對戰名將拿度時，因為一連串的掟拍、爆粗、罵觀眾等行為，被ATP罰款2.5萬美元（約19.5萬港元）。

基域奧斯不改壞脾氣，再在場上摔球拍。（Getty Images）

基域奧斯以外卡身分參與邁阿密網賽，還曾於64強擊敗俄國5號種子魯比夫（Andrey Rublev），氣勢十足。惟他在16強再度情緒失控，賽事中不停向主裁判語言攻擊、怒掟球拍，也不停被主裁判警告、罰分、罰局，最終以6：7、3：6遭意大利球手冼拿（Jannik Sinner）淘汰出局，無緣8強。

基域奧斯賽事中不停向主裁判語言攻擊、怒摔球拍。（Getty Images）

基域奧斯在賽後雖有與對手冼拿握手、恭喜，但他拒絕與主裁判Carlos Bernardes 握手，直行直過之外更在離場前鬧多一句：「你這個白痴。」有趣的是，仍有一名球迷沒有理會場上的緊張氣氛，衝入場與基域奧斯自拍，後者竟也沒有表現出不滿，滿足了球迷的要求。

基域奧斯應要求與球迷自拍。（Getty Images）

不少網民都看不過眼基域奧斯缺乏體育精神的行為，還用近日奧斯卡頒獎典禮上韋史密夫（Will Smith）掌摑Chris Rock一幕改圖，分別被冼拿及主裁判Carlos Bernardes賞巴掌，認為一定要好好懲戒這名網壇「壞孩子」。