網球｜基域奧斯邁阿密賽16強止步 失控鬧球證兼掟拍恐又遭處分
撰文：葉詩敏
出版：更新：
澳洲網球「壞小子」基域奧斯（Nick Kyrgios）又在場上失控，他周三（30日）在邁阿密大師賽16強落敗，還因賽事中怒罵裁判、怒掟球拍，恐將再度面臨世界男子職業網球協會（ATP）處分。
26歲的基域奧斯有「壞孩子」之稱，衝動個性讓他經常在場上做出過火行為，他在上一站印第安韋爾斯網球賽8強對戰名將拿度時，因為一連串的掟拍、爆粗、罵觀眾等行為，被ATP罰款2.5萬美元（約19.5萬港元）。
基域奧斯以外卡身分參與邁阿密網賽，還曾於64強擊敗俄國5號種子魯比夫（Andrey Rublev），氣勢十足。惟他在16強再度情緒失控，賽事中不停向主裁判語言攻擊、怒掟球拍，也不停被主裁判警告、罰分、罰局，最終以6：7、3：6遭意大利球手冼拿（Jannik Sinner）淘汰出局，無緣8強。
基域奧斯在賽後雖有與對手冼拿握手、恭喜，但他拒絕與主裁判Carlos Bernardes 握手，直行直過之外更在離場前鬧多一句：「你這個白痴。」有趣的是，仍有一名球迷沒有理會場上的緊張氣氛，衝入場與基域奧斯自拍，後者竟也沒有表現出不滿，滿足了球迷的要求。
不少網民都看不過眼基域奧斯缺乏體育精神的行為，還用近日奧斯卡頒獎典禮上韋史密夫（Will Smith）掌摑Chris Rock一幕改圖，分別被冼拿及主裁判Carlos Bernardes賞巴掌，認為一定要好好懲戒這名網壇「壞孩子」。
真．King Richard譴責Will Smith暴行 威廉絲姊妹被嚇壞︱網球網球熱話｜拍柄放網有奇效？哈薩克球手「玩嘢」得分片段網上爆紅網球熱話︱美國球手擊出穿越球 邊跑邊換手逆轉形勢得分︱有片網球｜艾莎蘭卡情緒再崩潰突然離場 名宿：極度不尊重網球｜麥維迪夫邁阿密公開賽輕取梅利晉級 力爭重奪世界球王之位網球｜英國甜心被批廣告太多 出局後反駁：感覺外界似被誤導網球｜波蘭新星施安迪變新一姐創兩紀錄 「難以置信這天來臨」