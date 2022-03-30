夏蘭特拒受訪得罪傳媒　遭力數四大罪名　即獻神級演出反擊

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）是當今挪威、以至世界上最炙手可熱的球星之一，但飽受轉會傳聞困擾的他，獲挪威足總保護，在剛過去的國際賽期未有接受任何訪問，因而不斷遭挪威媒體狙擊，力數他「四大罪名」，他最終以場內場外的行動反擊批評。



21歲的夏蘭特盛傳今夏將會離開效力兩年的多蒙特，並成為皇家馬德里、曼城等頂級豪門的追逐對象，卻不勝傳媒追問而缺席國際賽期間的記招。

挪威主帥蘇巴根（Ståle Solbakken）指，夏蘭特和麥巴比是世界上最受傳媒追捧的球員，「他們下一站去哪裏，傳媒都想知道，他說他想避開傳媒，並誠懇地解釋了箇中緣由，我沒理由不去尊重他。」同時強調若其他球員因個人原因而不想受訪，他也會接受。

蘇巴根維護夏蘭特，卻遭媒體抨擊。（Getty Images）

然而此舉受到挪威媒體猛烈抨擊，更力數他四大罪名：拒絕面對傳媒、獨享特權、場上無表現、不願正面回應卡塔爾人權問題。

《世道報》（VG）的評論中指出夏蘭特在國家隊獲得「奇異的特權」，「他乘坐私人飛機歸隊，還奪走了原本屬於索洛夫（Alexander Sorloth）的9號球衣，蘇巴根的解釋是夏蘭特很想要、而且也有點商業原因」，評論續指，球星獲特殊待遇的同時也應作出相應回報，「夏蘭特在國家隊的表現尚待證明，在蘇巴根麾下，他至今只入6球，當中5球是來自盧森堡、直布羅陀和拉脫維亞。」

評論另外指出，在挪威國家隊大批球員和主帥，都表明不滿世界盃主辦國卡塔爾人權狀況時，夏蘭特卻選擇噤聲，「還不止一次……只要我們（媒體）一天未獲得一個正式的回應，我們還會繼續追問的。」

夏蘭特在挪威國家隊本來穿19號球衣，現在獲得9號球衣。（美聯社）

挪威地區報Adresseavisen則更狠辣，評論以挪威滑雪明星Therese Johaug與夏蘭特相比，指前者在賽後耐心地等候媒體設置鏡頭，面對有關俄羅斯入侵烏克蘭等敏感議題亦有禮地回應，而夏蘭特「作為全國年輕人的偶像」卻不願面對媒體的質詢，「Therese Johaug很好地示範了一個頂尖運動員該是什麼態度……這也顯示夏蘭特不明白什麼是傳媒自由」，同時揶揄他「乘搭私人飛機回歸國家隊」，暗指他享有特權，獲挪威足總處處保護。

評論又指，主帥蘇巴根維護夏蘭特，將動搖他的威信，長遠或會影響國家隊，「讓夏蘭特做自己，似乎不是一個好主意。」

夏蘭特17分鐘被侵犯，令對手紅牌被逐。（美聯社）

夏蘭特在今晨隨挪威出戰亞美尼亞前，在Twitter貼出了一段文字：「兩年前，一位農夫這樣教我：去跟當地人談談吧，一切會好起來的。然後我說，好的，我走了。」《VG》報道指，以挪威當地方言翻譯，意思是：「用你的行動去說話，一切就會順利。」

夏蘭特以挪威方言暗示，會以行動說話。（Twitter）

夏蘭特在對亞美尼亞時，雖然踢了45分鐘就因輕傷需換走，卻交出兩個入球及1次助攻，同時博得十二碼，也令對手因侵犯他而被逐，最終挪威以9：0大勝。

連對他大肆批評的《VG》亦讚道：「他獨力摧毀了亞美尼亞的防線，雖然亞美尼亞的世界排名只得92、大部份時間10人應戰，但夏蘭特有能力在面對更強對手時做同樣的事，若挪威想要打入2024歐國盃決賽周，夏蘭特將至關重要。」