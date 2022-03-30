世界盃外圍賽︱喀麥隆絕殺重返決賽周　伊度奧領足總改革初見成果

非洲雄獅喀麥隆憑加時下半場補時階段的入球，絕殺阿爾及利亞，相隔一屆後再殺入世界盃決賽周，去年12月上任喀麥隆足總主席的伊度奧（Samuel Eto'o），可謂居功至偉。



世界盃非洲區外圍賽來到最後一日，數場賽事都成為焦點。除了沙迪奧文尼帶領塞內加爾擊敗擁有穆罕默德沙拿的埃及出線，尼日利亞出局亦引發球迷騷亂。

至於另外一場由阿爾及利亞鬥喀麥隆，則上演戲劇性一幕。兩隊首回合由作客的阿爾及利亞小勝1：0，次回合輪到阿爾及利亞主場，但法定時間內，喀麥隆憑拜仁慕尼黑前鋒祖普莫亭的入球，同樣贏1：0。雙方總比數踢成1：1，且均有作客入球在手，比賽需進入加時。

喀麥隆跟阿爾及利亞爭出線，上演戲劇性一幕。（Twitter）

喀麥隆124分鐘建功 絕殺對手的絕殺

阿爾及利亞於118分鐘角球頭槌頂入，領先至2：1，世界盃入場券看似手到拿來。然而戰至加時下半場第124分鐘，喀麥隆由里昂射手托高伊甘比禁區內混戰射入，絕殺對手的絕殺，總比數兩隊踢成2：2，但喀麥隆受惠於作客入球而奇蹟出線，彌補缺席上屆俄羅斯世界盃的遺憾。

CAMEROON IN THE 124TH MINUTE SCORES TO SEND THEMSELVES TO THE WORLD CUP pic.twitter.com/lpw8v5wH6v — Barstool Football (@StoolFootball) March 29, 2022

按此睇喀麥隆力壓阿爾及利亞出線的全場精華

猶如過山車的大起大落，兩隊心情簡直是天堂與地獄。阿爾及利亞主帥賽後雙手掩臉跪在地上，跟正在慶祝的喀麥隆球員形成強烈對比，場面令人心碎。相反，新任喀麥隆足總主席、前國家隊射手伊度奧則仰天長嘯，被球員抱起拋向天空致意。

伊度奧上任足總主席3個月 帶來多項改革

喀麥隆球員特別感激伊度奧，背後自有原因。在他去年12月成功當選喀麥隆足總主席之前，當地聯賽被政府干預，球會或足總高層亦不時貪污、開出空頭支票，令贊助商及人才流失。

有喀麥隆頂級聯賽冠軍成員曾表示，「我難以統計拋棄足球而轉行的人數。他們踢波根本無任何回報，是免費或義務踢波，因為有些球隊無法支薪。」

伊度奧被喀麥隆球員抱起拋向天空致意。（Twitter）

這位喀麥隆名宿上任後勵精圖治，開始重建國內足球架構。他曾稱：「最迫切的任務，是放下個人利益，令本地聯賽復活、重燃國家隊的爭勝心。」伊度奧承諾打擊貪污、推廣女子足球、改善球場環境與其他基建等，令球迷重拾睇波熱情之餘，最重要的，是改善球員待遇。

他為頂級及次級聯賽球員訂立最低工資，亦規定球會班主提供證明，確保有足夠資金出糧；又親自出馬談判，找回聯賽最大贊助商，為當地興建至少10座球場，讓低級別聯賽也能在真草場上舉行。

伊度奧當選喀麥隆足總主席後進行多項改革。（AP）

另一名喀麥隆頂級聯賽球員Frank Abianda說，伊度奧為他們在黑暗中帶來曙光，「改革的路仍很漫長，但伊度奧點燃了希望。」

據指，在這場出線生死戰之前，伊度奧亦親自到訓練場鼓勵球員，跟他們一起訓練，鼓舞士氣，最終球隊亦成功晉級。伊度奧賽後在社交平台分享喀麥隆出線的新聞，寫道「卡塔爾見！（SEE YOU IN QATAR）」，球隊在這位精神領袖帶領之下，且看在決賽周能否打破自1990年後分組賽出局的魔咒。