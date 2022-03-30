世界盃外圍賽︱尼日利亞出局爆球迷騷亂　球員被追慌忙逃生︱有片

「超霸鷹」尼日利亞16年來再度缺席世界盃決賽周！這支非洲勁旅因「作客入球優惠」不敵加納於外圍賽出局，引發主場球迷騷亂，球員慌忙逃生，警察更需發射催淚彈驅趕人群。



世界盃非洲區外圍賽，尼日利亞首回合作客加納踢成0：0，兩隊次回合再戰，加納由效力阿仙奴的中場湯馬士柏迪（Thomas Partey）射入世界波，上半場10分鐘已先開紀錄。

主隊尼日利亞雖然憑屈福特後衛杜斯特伊岡（William Troost-Ekong）射入12碼追平1：1，但由於賽事採「作客入球優惠」制，意味若賽事打和，晉級的會是加納。

湯馬士柏迪射入世界波，是加納出線功臣。（AP）

杜斯特伊岡射入12碼追平1：1。（AP）

不過，尼日利亞全場射門多20次，仍無法再破門，終被淘汰出局，是球隊自2006德國世界盃後，再一次缺席決賽周。相反，加納則事隔一屆再度取得世界盃入場券。

尼日利亞出局後，主隊球迷衝入球場內大肆破壞。（AP）

尼日利亞出局激起了現場數萬名球迷的怒火，他們在比賽結束後隨即衝入球場表達不滿，大肆破壞現場設施。從現場照片可見，球迷推倒了有蓋後備席、底線後的廣告牌亦殘破不堪。

據指，看台上的球迷亦向雙方球員擲雜物，令球員只能在用球衣保護自己的情況下，盡快跑入球員通道及更衣室「避難」，但仍有球迷嘗試追趕，幸被保安制止。而現場警察亦發射催淚彈驅散球迷，但仍有球迷十分從容地在場內走動。

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尼日利亞近來成績欠佳，早前在非洲國家盃16強出局，連同今次無緣世界盃，外國傳媒報道，主帥伊古亞禾恩（Augustine Eguavoen）大有可能受壓下台。

加納領隊艾度（Otto Addo）則稱，今場賽事令他感到筋疲力竭，同時又十分鼓舞。「這是場艱苦的比賽，但我們用自己的方法殺出重圍。我們有點幸運，為尼日利亞感到可惜，但這就是足球。」