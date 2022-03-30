英格蘭輕鬆大勝　基利亞殊一個原因為敵軍求情　向球證說了這句話

英格蘭友賽大勝科特迪瓦，中場基利亞殊比賽間竟代對手向球證求情，賽後親自解釋原因。



英格蘭於國際友誼賽主場對科特迪瓦，憑前鋒奧尼屈堅斯、史達寧及泰朗明斯分別建功，以3：0大勝對手。

比起上場贏瑞士，三獅兵團今場正選作出10個變動，包括讓18歲的祖迪比寧咸擔任進攻中場，但仍踢得十分輕鬆，主要是因為科特迪瓦後衛奧利亞上半場40分鐘便累積兩黃被逐，大部份時間都10人應戰。

英格蘭在半場多踢一人下，輕取科特迪瓦。（Getty Images）

科特迪瓦後衛奧利亞上半場40分鐘便累積兩黃被逐。（Getty Images）

其實奧利亞被逐也有點爭議性，這位前熱刺守衛因拉扯基利亞殊的球衣而被第一次警告，而據指他領紅是因為用言語攻擊球證。

而基利亞殊亦相信並不認同判決，直播鏡頭拍得他在球證從褲袋拔出紅牌期間，一直嘗試阻止對方，為對手求情；奧利亞被逐後他也大感無奈，跟科特迪瓦球員一起上前理論，情況十分有趣。

按此重溫英格蘭大勝科特迪瓦，奧利亞被逐片段由6分16秒開始

基利亞殊代對手向球證求情。（Getty Images）

基利亞殊賽後受訪時承認，當時非常希望奧利亞留在場上，「因為這只是一場友賽，你能在11對11的比賽中得到更多。這樣我們才更有挑戰，所以我跟球證說：『Come on！』」

他認為球證的判決改變了整場比賽，但整體仍滿意全隊發揮，「我們早預計開局會踢得很困難，但紅牌的出現令情況完全扭轉。跟我們平時踢的相比，這是一場不同種類的比賽，我們仍有很不錯的表現，我對自己的發揮也很高興。」

基利亞殊今場有份間接製造入球。（Getty Images）