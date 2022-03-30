英格蘭輕鬆大勝　基利亞殊一個原因為敵軍求情　向球證說了這句話

撰文：袁志浩
出版：更新：

英格蘭友賽大勝科特迪瓦，中場基利亞殊比賽間竟代對手向球證求情，賽後親自解釋原因。

英格蘭於國際友誼賽主場對科特迪瓦，憑前鋒奧尼屈堅斯、史達寧及泰朗明斯分別建功，以3：0大勝對手。

英格蘭大勝科特迪瓦　哈利馬古尼被噓成焦點｜國際友誼賽世界盃種子隊全部誕生　周二多7隊獲入場券　秘魯出戰洲際附加賽

比起上場贏瑞士，三獅兵團今場正選作出10個變動，包括讓18歲的祖迪比寧咸擔任進攻中場，但仍踢得十分輕鬆，主要是因為科特迪瓦後衛奧利亞上半場40分鐘便累積兩黃被逐，大部份時間都10人應戰。

英格蘭在半場多踢一人下，輕取科特迪瓦。（Getty Images）
科特迪瓦後衛奧利亞上半場40分鐘便累積兩黃被逐。（Getty Images）

其實奧利亞被逐也有點爭議性，這位前熱刺守衛因拉扯基利亞殊的球衣而被第一次警告，而據指他領紅是因為用言語攻擊球證。

而基利亞殊亦相信並不認同判決，直播鏡頭拍得他在球證從褲袋拔出紅牌期間，一直嘗試阻止對方，為對手求情；奧利亞被逐後他也大感無奈，跟科特迪瓦球員一起上前理論，情況十分有趣。

按此重溫英格蘭大勝科特迪瓦，奧利亞被逐片段由6分16秒開始

基利亞殊代對手向球證求情。（Getty Images）

基利亞殊賽後受訪時承認，當時非常希望奧利亞留在場上，「因為這只是一場友賽，你能在11對11的比賽中得到更多。這樣我們才更有挑戰，所以我跟球證說：『Come on！』」

他認為球證的判決改變了整場比賽，但整體仍滿意全隊發揮，「我們早預計開局會踢得很困難，但紅牌的出現令情況完全扭轉。跟我們平時踢的相比，這是一場不同種類的比賽，我們仍有很不錯的表現，我對自己的發揮也很高興。」

基利亞殊今場有份間接製造入球。（Getty Images）
英超第31輪電視直播賽程。（01美術製圖）
世界盃外圍賽︱喀麥隆絕殺重返決賽周　伊度奧領足總改革初見成果世界盃外圍賽︱尼日利亞出局爆球迷騷亂　球員被追慌忙逃生︱有片世界盃外圍賽｜國足零射中目標負阿曼　球評人讚戴偉浚是僅有亮點葡萄牙晉級C朗高呼達成目標　勢與一生之敵美斯第5度爭霸｜世界盃世界盃外圍賽｜塞內加爾12碼挫埃及晉級　球迷雷射筆擾敵惹爭議世界盃外圍賽｜利雲度夫斯基率波蘭晉級　伊巴謙莫域無緣決賽周世界盃外圍賽｜般奴費南迪斯梅開二度　葡萄牙贏北馬其頓闖決賽周足球熱話︱俄羅斯球會及國家隊考慮加入亞洲足協　前曼聯名將讚好中國足球︱戴偉浚當選廣東足球先生　為國足戰今屆最後一場世盃外足球熱話｜不想變曼城　荷乙球迷力抗城市集團收購：別進來足球熱話｜C朗、朗尼兒子拍檔建功　曼聯U12重現昔日2R組合　足球熱話｜意大利連續2屆無緣世界盃　更衣室亂況曝光再捱轟
英格蘭足球隊
足球
科特迪瓦足球隊
你可能感興趣