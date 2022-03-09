陳婉婷迎新任務　勢執掌女子中超勁旅　內媒：為球隊注強心針

香港足球女教練陳婉婷又有新任務，內地傳媒報道，她新一季會「升呢」，由女子乙組球隊轉投女子中超江蘇隊，擔任主教練一職。



「牛丸」去年落選中國女足主帥後，擔任海南瓊中女足總教練，帶領球隊於升班關鍵戰，在落後兩球下熱血追和，再於互射12碼階段反勝，以女子中乙亞軍的姿態升班至女甲聯賽。

陳婉婷曾執教中國女足U16。（網上圖片）

不過，內地傳媒報導，海南女足日前已跟陳婉婷解約，轉由聘請前國腳訾晶晶領軍。而據指陳婉婷將「越級」挑戰新任務，新一季加盟上屆勇奪女子中超亞軍的江蘇隊，力爭冠軍。

陳婉婷新一季將執掌江蘇女足，挑戰女子中超聯賽。（網上圖片）

江蘇女足雖仍未官宣消息，但已有球迷「改圖」自行公布「牛丸」加盟。內媒表示，「因為防疫政策以及雙方繼續溝通等實際情況，最終陳婉婷何時成行，還不確定。」但據「牛丸」社交網站上載的相片，她於今年2月8日已出發前往內地並展開隔離。

報道指「牛丸」來投為江蘇女足注入強心針，「年輕的江蘇女足，需要這樣一位善於培養年輕球員的資深教練。」