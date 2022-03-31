英超｜曼聯公布今夏亞洲之行 港人旅遊熱門地點辦「雙紅會」
撰文：趙子晉
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與病毒共存，大部分體育賽事也照常進行，曼聯今日（31日）宣布夏天重啟亞洲之行，走訪兩個地方，其中一場更與利物浦上演「雙紅會」。
因疫情關係，歐洲球隊近兩年的亞洲之行無法進行，曼聯對上一次造訪亞洲已經是2019年。事隔3年，紅魔鬼宣布再度東來，走訪泰國及澳洲，期間上演3場友誼賽。
曼聯亞洲之旅的首站，是港人旅行大熱地點之一﹑泰國首都曼谷，亦是9年來紅魔鬼首度造訪曼谷。除了地點是港人喜愛外，連戲碼同樣吸引，在7月12日與利物浦上演「雙紅會」。
戰畢利物浦後，曼聯將轉赴澳洲墨爾本，先在15日與當地球隊墨爾本勝利交手，其後在19日鬥另一英超球隊水晶宮，完成為期一星期的亞洲之行。
泰國旅遊局早前宣布，由4月起放寬入境限制，登機前毋須出示入境前72小時內病毒檢測陰性證明，只須在抵埗當日及入境後第5天按指定要求進行新冠檢測。7月前往曼谷欣賞「雙紅會」絕不是夢！
英超第31輪直播賽程；
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