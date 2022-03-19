劍擊世界盃｜羅浩天首圈止步　力戰埃及劍手遭逆轉出局

男子佩劍世界盃布達佩斯站，羅浩天成為港隊獨苗，可惜首圈不敵埃及劍手，無緣次圈。



相隔兩個月，香港男子佩劍隊再度出擊，上站打入32強的羅浩天，今站在外圍賽先後淘汰英國及墨西哥劍手，再度躋身正賽。

羅浩天勇闖佩劍世界盃正賽 成男女港隊中唯一

羅浩天首圈與16號種子﹑埃及劍手Ziad Elsissy交手，首節比分緊咬，羅浩天以8：7稍稍領先，可惜面對世界排名第20位的對手，次節取回優勢，加上末段兩個較爭議的分數，裁判皆判給對手，羅浩天最終以10：15落敗，首圈止步。

羅浩天首圈不敵埃及劍手止步。（FIE圖片）

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