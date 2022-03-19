劍擊世界盃｜羅浩天首圈止步　力戰埃及劍手遭逆轉出局

男子佩劍世界盃布達佩斯站，羅浩天成為港隊獨苗，可惜首圈不敵埃及劍手，無緣次圈。
相隔兩個月，香港男子佩劍隊再度出擊，上站打入32強的羅浩天，今站在外圍賽先後淘汰英國及墨西哥劍手，再度躋身正賽。
羅浩天首圈與16號種子﹑埃及劍手Ziad Elsissy交手，首節比分緊咬，羅浩天以8：7稍稍領先，可惜面對世界排名第20位的對手，次節取回優勢，加上末段兩個較爭議的分數，裁判皆判給對手，羅浩天最終以10：15落敗，首圈止步。
更多劍擊港隊相關報道：
NBA｜香港花劍代表見證獨行俠絕殺 張小倫：同到兩大球星合照劍擊｜重劍大獎賽江旻憓16強止步 陳渭泠方凱申首圈出局劍擊｜回流港將陳渭泠突圍首度闖正賽 佘繕妡憾負無緣主賽圈劍擊｜方凱申直入重劍大獎賽正賽 周日再戰 女佩大軍緣慳主賽圈劍擊｜港隊揚威亞青賽 奪9金完美收官 4月初再戰世青劍擊｜即使期許高於一面銅牌 16歲謝匡泓成長在一劍之間劍擊｜港隊亞青賽再增兩金 花劍隊成大贏家 陳海琳青年組摘銀劍擊｜沒期望下奪亞青銀牌 陳樂熹飲恨背後的意外收穫劍擊｜港隊亞青再添獎牌 陳樂熹3分憾負烏茲別克奧運代表摘銀劍擊世界盃｜男花隊反勝日本開羅站奪第7 女子隊第13名完賽劍擊世界盃｜男花團體賽8強變陣吞敗 蔡俊彥世界排名創新高劍擊｜港隊亞青少年組賽事共奪4金 男花小將法國集訓有得着劍擊世界盃｜劍手綁黃藍臂帶遭投訴後落敗 傳投訴者是普京親戚