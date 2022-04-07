英超｜愛華頓護級大戰遭般尼末段逆轉　距離降班區只差1分

英超周三（6日）深夜補賽，由般尼與愛華頓上演護級大戰，林柏特領軍的「拖肥」力戰以2：3落敗，距離降班區域只差1分。林柏特接任以來，9場聯賽僅得兩勝，已有聲音要求這名車路士名宿下台。



林柏特（Frank Lampard）接掌愛華頓後，護級形勢未見好轉，8輪僅取兩勝，補賽作客般尼成為護級關鍵一戰。

林柏特上任後8輪英超 愛華頓輸足6場 護級形勢嚴峻

般尼憑一次角球攻勢開紀錄，尼敦哥連斯接應頭槌建功，其後「拖肥」的安東尼哥頓博得12碼，由李察利臣操刀得手，18分鐘追成平手。邁高蘭高上半場末段再度在禁區內被侵犯，球證甸恩翻查VAR後再度吹罰12碼，李察利臣再度主射中鵠，反超前2：1返回更衣室。

李察利臣12碼梅開二度，惟未能助愛華頓全取3分。（Getty Images）

同樣力爭逃離護級區域的般尼，換邊後積極反撲，積洛迪古斯接應傳中，門前撞射建功，57分鐘追成2：2平手。戰至末段，愛華頓守衛禁區內解圍不果，哥尼特在禁區內撞射破網，85分鐘攻入絕殺一球，般尼以3：2贏出護級大戰，取得寶貴的3分，以24分升上第18位，距離安全線上的愛華頓只差1分。

愛華頓再輸一場，護級形勢愈來愈危險。（Getty Images）

不經不覺，林柏特已吞下接手以來的第7場英超敗仗，現時與般尼僅差1分，隨時自1951年後首度降班。這名車路士名宿賽後坦言，球隊在領先時，未能把握機會拉開比分，未來的賽事將會努力奮戰。「拖肥」未來對手相當「惡啃」，包括曼聯、李斯特城、利物浦、車路士及阿仙奴等強隊，能否逃出生天，還看林柏特的功力。

愛華頓球迷先對林柏特投下不信任一票，透過社交網站直言「我們能夠護級，但並非由林柏特領軍」，更有球迷直指林柏特不夠經驗，看來「拖肥迷」已對這位英格蘭名宿失去耐性。

林柏特領軍9場英超，其中7場落敗，難免頭痕。（Getty Images）

英超第32輪直播賽程：

英超第32輪直播賽程（01美術製圖）

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