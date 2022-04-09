足球熱話︱吉打彭亨合演瘋狂20秒　教練「落場」阻敵軍反擊︱有片

馬來西亞頂級足球聯賽出現「瘋狂20秒」，吉打及彭亨兩支球隊在補時階段鬥得你死我活，短時間內出現多個戲劇性畫面。



有留意東南亞足球的球迷，或許對馬來西亞球隊並不陌生，皆因當地聯賽代表不時跟香港球隊於亞洲賽交手。

當中在2020年亞冠盃外圍賽淘汰和富大埔的吉打，與另一支多次出戰亞協盃的彭亨，日前便在馬來西亞超級聯賽相遇，比賽末段發生了有趣的一幕。

大馬聯賽開季不久，這是彭亨今季第一戰，卻被吉打於下半場早段入波先開紀錄。比賽戰至補時，仍是吉打以1：0領先，彭亨放棄防守壓前強攻，結果在20秒之內，出現了多個戲劇性畫面。

當時彭亨右路開出角球，吉打球員解圍踢高，棄關上前的守門員禁區內凌空打倒掛「撻Q」，怎料錯有錯著，變相助攻隊友於底線前窄角度抽射，但又被吉打守衛於白界線前頭槌護空門。

吉打球員隨即取得控球權，並嘗試打反擊，面前卻出現一位不應出現的人物——彭亨教練團成員。這名教練不知為何突然衝入場內，疑似是想阻止對方快攻，但見己方有球員上前出腳攔截，又選擇避開「扮無事」，最終未有影響比賽進行。

而吉打此時已運球上前，球員面對彭亨的空門，卻選擇在中場燙射地波，誰知未能命中目標，皮球慢慢碌向底線出界。最終吉打成功守住勝局，贏1：0，賽後升上聯賽榜第二位，彭亨則排尾二。