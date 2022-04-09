C朗挺身而出保護愛兒　長子竟因一張相被網民批評︱足球熱話

曼聯球星C朗拿度的長子小C朗日前因一張相片被網民攻擊，結果引來C朗挺身而出，「出口」保護囝囝。



C朗的母親Maria Dolores，最近在Instagram上載了跟孫子、即C朗長子「小C朗」（Cristiano Junior）的合照，圖中小C朗左手緊緊攬嫲嫲的肩膀，場面十分溫馨。

不過，這張相卻被網民炮轟，矛頭更指向小C朗。原來，他們指小C朗在相中雖身穿運動品牌Nike的上衣，但卻同時穿上了另一品牌Adidas的白色長襪，或會將身為Nike代言人之一的C朗「陷於不義」，紛紛留言指責。

C朗十分愛錫長子小C朗，今次挺身而出保護愛兒。（Getty Images）

C朗雖Nike自2003年展開長期合作關係，據指雙方在2016年簽下「終身長約」，合約價值10億美金（約78億港元）。

可是，C朗未有因此而怪責愛兒，反而在帖文下方留言，保護囝囝。他寫道：「他想穿什麼就穿什麼，而不是你們想他穿什麼。」有球迷隨即表示，C朗的回應十分有霸氣，認為他做得相當好，形容批評的人只是在嫉妒。