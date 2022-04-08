【英超】被朗尼暗示不適合曼聯 C朗IG「踩場」寸嘴還擊
撰文：楊宇翹
出版：更新：
打比郡主帥、曼聯名宿朗尼日前在《天空體育》節目與加歷查大談紅魔。當中朗尼認為曼聯需要更多年輕活力，暗示重簽舊隊友基斯坦奴朗拿度的決定未必正確。
此言論惹來C朗「踩場」，並在朗尼Instagram的帖子下留言反擊。
朗尼在天空體育王牌足球節目《Monday Night Football》，大談對舊東家看法。除了領隊人選及球隊重建，朗尼亦提到曼聯該以培訓年青球員為方向，而焦點不應放在舊隊友C朗身上。
朗尼其後把與向來也愛評擊C朗的加歷查的照片上載到IG，結果引來「當事人」留言。C朗未有多說，僅以「兩名妒忌者」（Two jealous），然後加上雙眼的emoji回應，似是暗示他有關注二人言行，而不認同其講法。
帖子上載一日已獲14.8萬人點讚，而C朗的留言也達11.6萬「like」，看來球迷們既認同C朗之餘，亦寄望有更多「花生」出現。
足球轉會｜普巴打開口牌勢離曼聯 傳兩英超球會加入免簽戰團歐聯｜美斯與C朗連續兩屆無緣8強 「絕代雙驕」時代已悄然告別？英超︱曼聯狂迷評紅魔下季去向 建議留C朗棄9將 隊長人選須斟酌英超｜馬古尼回歸曼聯重拾溫暖 球隊失分卻是個人的小勝利足球轉會｜曼聯防中潛在目標特點大比拼 八大人選誰最適合紅魔？英超｜般奴24萬鎊周薪續約曼聯 盼接替桑馬達轉穿8號球衣足球熱話｜朗尼曾為愛華頓叫費格遜「死開」 做領隊全為教曼聯英超｜雲高爾倒曼聯米！公開勸阻坦哈格 叫他選「真正足球球會」英超｜曼聯公布今夏亞洲之行 港人旅遊熱門地點辦「雙紅會」英超｜曼城主將指曼聯球迷妒忌好成績 視「地獄賽程」為好機會英超熱話｜坦哈格首度回應教曼聯傳聞 強調現時專注領阿積士英超︱曼聯班主支持度包尾 車路士仍高企 利物浦佔前列但有爭議