【英超】被朗尼暗示不適合曼聯　C朗IG「踩場」寸嘴還擊

打比郡主帥、曼聯名宿朗尼日前在《天空體育》節目與加歷查大談紅魔。當中朗尼認為曼聯需要更多年輕活力，暗示重簽舊隊友基斯坦奴朗拿度的決定未必正確。

此言論惹來C朗「踩場」，並在朗尼Instagram的帖子下留言反擊。



朗尼在天空體育王牌足球節目《Monday Night Football》，大談對舊東家看法。除了領隊人選及球隊重建，朗尼亦提到曼聯該以培訓年青球員為方向，而焦點不應放在舊隊友C朗身上。

朗尼上節目大談對舊東家看法，其後把與加歷查的照片上載到IG。（Instagram）

朗尼其後把與向來也愛評擊C朗的加歷查的照片上載到IG，結果引來「當事人」留言。C朗未有多說，僅以「兩名妒忌者」（Two jealous），然後加上雙眼的emoji回應，似是暗示他有關注二人言行，而不認同其講法。

C朗的寸嘴留言達11.6萬「like」。

帖子上載一日已獲14.8萬人點讚，而C朗的留言也達11.6萬「like」，看來球迷們既認同C朗之餘，亦寄望有更多「花生」出現。