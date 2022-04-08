歐協聯｜李斯特城與PSV互交白卷　締造球會歷史與否還看次回合

李斯特城在歐洲協會聯賽8強鬥燕豪芬，力爭球會史上首度打入歐洲賽最後4強，首回合卻在主場與對手互交白卷。



李斯特城出戰歐協聯8強，與荷蘭老牌球會燕豪芬爭出線，首回合主場出擊，惟未能打響頭炮。李城今仗有幸有不幸，前線尖刀華迪繼續因傷缺陣，哈維班尼斯攻門曾經中柱，未能射破對手大門；燕豪芬的好波之人葛斯曾經在禁區內被踢跌，幸好今仗沒有VAR，李城才可逃過一劫。

李斯特城要締造球會歷史，首度打入歐洲賽4強，次回合必須作客擊敗燕豪芬。李城主帥羅渣士直言已沒有退路，「下星期的次回合就像決賽一樣，我們必須要展示實力，才有望晉級，希望我們做得到。」

哈維班尼斯的攻門中柱，已經是李斯特城今仗最近磅的埋門。（Getty Images）

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