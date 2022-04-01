F1｜咸美頓自揭受情緒問題困擾 寄語堅持信念渡難關
撰文：趙子晉
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咸美頓上季與韋斯達賓由頭鬥到尾，然而破紀錄的8屆世界冠軍夢最終落空。這名37歲的英國車手，日前透過社交網站自揭受情緒困擾，但他也會積極面對，同時勉勵同路人齊齊努力。
37歲﹑效力平治的咸美頓（Lewis Hamilton），日前透過社交網站揭示自己受情緒問題所困，「過去一年十分難捱，身邊所有事情也不如意，難以保持正面思維，我在心理上及情緒上一直受長時間的困擾。」
畢竟是多屆世界冠軍，咸美頓的抗壓力當然異於常人。縱然遇上艱難的時刻，「咸爵爺」也寄語大家要努力面對，黑到盡處最後有光，「無論如何，只要我們保持積極，堅持信念，難關總會過去。當面對困境時，其實身邊有不少人陪伴你，相信自己的能力，你是有能力捱過所有難關。」
今年經歷大改例後，平治戰力跌至中游，咸美頓更在沙特阿拉伯站排位賽首節出局，看來今年爭逐第8冠難度甚高。「咸爵爺」這番說話，亦是鼓勵一眾平治迷，不要放棄，並表示無論形勢如何，也會奮戰到底。
距離破紀錄的8屆世界冠軍，咸美頓上季只差一場勝仗，偏偏在煞科戰阿布扎比站，遇上爭議性判決，結果將冠軍拱手相讓予韋斯達賓（Max Verstappen）。縱然國際汽聯（FIA）早前表示，該次判決是人為錯誤，可惜一切也為時已晚。
今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：
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