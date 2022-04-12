體育熱話｜阪神虎開季破紀錄9連敗　日職棒模板帖文誤變恥笑

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日職棒（NPB）球季開始不久，連續出現罕見紀錄。千葉羅德海洋「令和怪物」佐佐木朗希打出28年來首個完全比賽，另邊廂阪神虎出現一個最差紀錄。賽會一個帶有語病的帖文，為心痛的球迷添上一份無奈。



阪神虎為NPB其中一支傳統球隊，球迷人數眾多。不過，該支關西球隊本季狀態奇差，開季首9仗全敗，成為中央聯盟開季最差紀錄，超越1979年東京益力多燕子的開季8連敗。

截至今天，阪神虎戰績為1勝12負1和，排央聯末席，未見起色。（twitter）

NPB賽會的twitter今天發帖，回顧上周各個新紀錄，有好亦有差，一律以「上周達成紀錄」為題。於是，「阪神虎達成開幕9連敗」，讀起來怪怪的。

達成9連敗，讀起來怪怪。（twitter）

網民亦覺得「唔對路」，有人為小編查字典找一找「達成」的意思是「逐步完成，達到目標」，亦有人認為這個紀錄應以「更新」代替「達成」。不少應是阪神虎球迷的網友，留言更為直接，「唔好講達成啦」、「官方twitter都挑釁阪神虎」、「咁嘅官方紀錄真悲哀」。

阪神虎球迷相當熱情，近日落敗後有球迷在看台暴動泄憤。（twitter）

觀乎其他新紀錄的帖文，似乎管理人員慣用模板文字，更改內容，故此不論紀錄好壞，一律「達成」。讀賣巨人上周有一名外籍投手，首次在日本登板投出第一球即被擊出全壘打，同樣達成紀錄。