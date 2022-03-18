一文睇清歐戰最後8強誰屬　李城羅馬攜手歐協聯晉級

歐洲賽進入最後直路，歐霸及歐協聯亦誕生最後8強。歐霸方面，7支來自不同聯賽的球隊打入8強；歐協聯名氣最大的羅馬及李斯特城，雖然未能報捷，依然攜手出線。



歐霸16強，因為莫斯科斯巴達被取消資格，RB萊比錫直接進入8強外，其餘7場賽事周四（17日）深夜上演，卻出現一個有趣的情況，7隊出線的球隊亦是來自7個不同聯賽，德甲成為8強的大戶，卻僅得兩席。

巴塞隆拿作客反勝晉級 19歲新星極冷靜建功顯功架

韋斯咸淨勝西維爾晉級8強 烏克蘭鋒將耶莫蘭高再做功臣

歐霸最後8強：



阿特蘭大（意甲）﹑格拉斯哥流浪（蘇超）﹑巴塞隆拿（西甲）﹑布拉加（葡超）﹑法蘭克福﹑RB萊比錫（德甲）﹑里昂（法甲）﹑韋斯咸（英超）



歐洲協會聯賽方面，由摩連奴領軍的羅馬，次回合主場迎戰荷甲的維迪斯，全靠譚美阿巴謙完場前追平，總比數2：1力克對手晉級。李斯特城則作客1：2不敵雷恩，幸好兩回合依然以3：2晉級。

歐協聯最後8強：



波杜基林特（挪超）﹑馬賽（法甲）﹑燕豪芬﹑飛燕諾（荷甲）﹑李斯特城（英超）﹑PAOK（希臘超）﹑布拉格斯拉維亞（捷克甲）﹑羅馬（意甲）



英超下周直播賽程：

英超下周直播賽程（01美術製圖）

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