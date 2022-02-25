歐協聯｜卡拉巴克前鋒上帝之手建功照計　主帥一個舉動贏掌聲

就算輸，也要輸得光彩，絕不能使出下三流的方式，阿塞拜疆卡拉巴克的教練古班諾夫做了一個最好的示範。
卡拉巴克前鋒以使出「上帝之手」建功，即使對方投訴有多激烈，但因為沒有VAR的關係，反對無效，入球有效，卡拉巴克教練與隊長最終向球證「自首」。縱然落敗，也贏得掌聲。
馬賽作客阿塞拜疆勁旅卡拉巴克，爭奪歐洲協會聯賽16強席位，馬賽挾3：1的優勢出戰次回合，結果由林比古爾﹑古安杜斯及迪拉富安迪各建一功，以3球淨勝對手，總比數6：1輕鬆晉級。
上半場中後段，卡拉巴克左路一次傳中，攻破馬賽的大門，塞內加爾前鋒華捷（Ibrahima Wadji）接應頭槌將皮球送入網，馬賽球員立即激烈投訴。原來華捷並非頭槌建功，而是使出「上帝之手」，不過即使馬賽眾將如何投訴，因為今仗沒有VAR的關係，死無對證，球證依然維持原判。
馬賽眾將難熄怒火，據報前阿仙奴中場古安杜斯更直斥對手是騙子，卡拉巴克教練古班諾夫（Gurban Gurbanov）出手調停，他先與己隊球隊交流，其後卡拉巴克隊長向球證「自首」，表示這是手球在先，球證最終推翻入球。
卡拉巴克無緣晉級，但主帥古班諾夫的舉動卻贏得掌聲。
Massive credit to Qarabag’s coach and captain, who told the ref in their game against Marseille that this ‘goal’ shouldn’t stand…— Joe Crann (@YesWeCrann) February 24, 2022
No VAR, but Qarabag refused the handball goal. Fair play. pic.twitter.com/e2BYsz0Nqo
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