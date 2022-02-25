歐協聯｜卡拉巴克前鋒上帝之手建功照計　主帥一個舉動贏掌聲

就算輸，也要輸得光彩，絕不能使出下三流的方式，阿塞拜疆卡拉巴克的教練古班諾夫做了一個最好的示範。

卡拉巴克前鋒以使出「上帝之手」建功，即使對方投訴有多激烈，但因為沒有VAR的關係，反對無效，入球有效，卡拉巴克教練與隊長最終向球證「自首」。縱然落敗，也贏得掌聲。



馬賽作客阿塞拜疆勁旅卡拉巴克，爭奪歐洲協會聯賽16強席位，馬賽挾3：1的優勢出戰次回合，結果由林比古爾﹑古安杜斯及迪拉富安迪各建一功，以3球淨勝對手，總比數6：1輕鬆晉級。

馬賽兩回合淘汰卡拉巴克，晉身歐協聯16強。（美聯社）

上半場中後段，卡拉巴克左路一次傳中，攻破馬賽的大門，塞內加爾前鋒華捷（Ibrahima Wadji）接應頭槌將皮球送入網，馬賽球員立即激烈投訴。原來華捷並非頭槌建功，而是使出「上帝之手」，不過即使馬賽眾將如何投訴，因為今仗沒有VAR的關係，死無對證，球證依然維持原判。

細心觀看，華捷的入球是以手拍入網，而非頭槌。（Twitter截圖）

馬賽眾將難熄怒火，據報前阿仙奴中場古安杜斯更直斥對手是騙子，卡拉巴克教練古班諾夫（Gurban Gurbanov）出手調停，他先與己隊球隊交流，其後卡拉巴克隊長向球證「自首」，表示這是手球在先，球證最終推翻入球。

卡拉巴克無緣晉級，但主帥古班諾夫的舉動卻贏得掌聲。

Massive credit to Qarabag’s coach and captain, who told the ref in their game against Marseille that this ‘goal’ shouldn’t stand…



No VAR, but Qarabag refused the handball goal. Fair play. pic.twitter.com/e2BYsz0Nqo — Joe Crann (@YesWeCrann) February 24, 2022

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