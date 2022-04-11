亞協︱政府重開場地　東方相隔3個月再操練　孫銘謙：興奮又開心

自香港超級聯賽1月初停擺後，東方龍獅在政府特准開放場地下，進行3個月來首課正式練習，備戰亞協盃分組賽。



政府於上周三（6日）公布，由4月7至20日有條件重開體育場地及泳池，但場地只能用作訓練或遴選香港代表隊和梯隊運動員，備戰或爭取參與指定體育賽事。

將於6月底出戰亞協盃分組賽的港超球隊東方龍獅，屆時會赴台灣參賽，會遇上東道主臺南市FC、澳門鄒北記，以及另一香港代表理文與蒙古220體育會的外圍賽勝方。

球隊在港超1月停擺、其後更腰斬下，周一（11日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心展開超過3個月後第一次正式操練。教練團在復操首日僅安排球員進行體適能測試及簡單用球練習，以便制定未來數星期的訓練量。

東方龍獅今日在將軍澳足球訓練中心復操。（東方龍獅提供）

球員對復操感興奮

東方主帥盧比度形容，對此刻期待已久，「聯賽腰斬前，球員狀態正好，但現在要重新開始，每一步都要小心處理，希望他們盡快恢復狀態，避免不必要的傷病。」

隊長梁振邦同樣心情興奮，相信球隊會跨越所有難關：「作為職業足球員，很期待重返球場訓練及比賽。經過數次停操，今次算是比較長時間，再操起體能、狀態，也需要多點時間。雖然自己（停擺期間）有跟教練的安排去做，但（跟落場）感覺一定有分別。」

東方前鋒孫銘謙對重返草場感到興奮。（東方龍獅提供）

前鋒孫銘謙就表示，重返球場的感覺特別，「哇！想不到對上一次在同一個草地（練習）已經是上年的事，不過終於有得踩返（草），當然開心啦，很久沒有正式在草地上掂波了。」

他笑指，看見一班隊友竟有點陌生，「不是說熟絡程度，而是對大家的髮型陌生。例如鍾凱文及胡晉銘，都有一個之前未見過的髮型，遠看未必認得他倆，但其實能跟大家一起練習，真的既興奮又開心，大家練完都差點不捨得走。」

胡晉銘的頭髮較港超停擺前留長了少許、轉換了髮型，被孫銘謙笑指有點認不出他。（東方龍獅提供）

亞協目標晉級淘汰賽

東方上屆在小組排第2，未能躋身淘汰賽，盧比度揚言今屆成績肯定比上屆好，希望能在分組賽脫穎而出。

梁振邦則有所擔憂，「若理文出線，一定是最大競爭對手，但台灣跟澳門球隊的實力都提升了。以往亞洲賽都在季中進行，（我們）狀態絕對沒問題，但今次情況特殊；相反對手一直操練及比賽，狀態可能比我們好，所以絕對不能鬆懈。」

對比起上屆亞洲賽陣容，東方今次將加入茹子楠、胡晉銘及孫銘謙等有代表港隊參與國際賽經驗的球員，梁振邦深信對球隊會有幫助，「他們在今季比賽上的發揮，大家有目共睹，希望他們不會安於現狀，再放膽嘗試，協助球會晉級淘汰賽。」