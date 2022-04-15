英超｜般尼無視護級形勢先炒領隊　戴治與球會十年情告終

英超球會般尼正處於水深火熱的護級形勢之中，不過球會周五宣布與領隊桑恩戴治（Sean Dyche）結束十年賓主關係。



據悉，球會職球員是在周五早上被告知戴治已炒的消息，球會發聲明指：「會方確認與領隊戴治、助教禾恩（Ian Woan），一隊教練史東（Steve Stone）及守門員教練馬沙（Billy Mercer）分道揚鑣。」球會主席披斯對戴治過去十年的貢獻表示由衷感謝，今季表現不理想令昉要作出艱難決定。

般尼在球季尚餘8場比賽之時解僱領隊戴治，雙方結束十年賓主關係。（Getty Images）

球會表示，領隊工作暫時會由球會U23教練米克積遜（Mike Jackson）暫代，並由隊長賓美（Ben Mee）、青訓總監贊堅斯（Paul Jenkins）及U23守門員教練京治（Connor King）協助。般尼下仗將在周日面對韋斯咸，然後對手還有修咸頓、狼隊、屈福特、維拉、熱刺和紐卡素。

般尼隊長賓美即日起兼任助教至季尾。（Getty Images）

50歲的戴治自2012年起執教般尼，是他第二份領隊工作，亦是目前英超20位領隊中任期最長的，期間兩次帶領球會由英冠升班至英超，更於2018/19球會取得闊別51年的歐洲賽資格。他本來是英超目前在位最長時間的領隊，被炒後，這個「位置」由執教利物浦逾6年的高普取代。

戴治是今季第10位被炒的英超領隊，般尼目前排在聯賽榜18位，落後愛華頓4分，球隊尚餘8場比賽去爭取留級。球隊今季僅取得4勝8和14負。

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