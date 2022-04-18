英足總盃｜杜慈緊張大師上身秒「變臉」鬧爆　盧卡古又失機

車路士兩球淨勝水晶宮，殺入英格蘭足總盃決賽，再度重遇利物浦，力爭報回聯賽盃決賽的一敗之仇。

車路士主帥杜慈上任一年多，已經第6次帶領「藍戰士」躋身盃賽決賽。看似順風順水，當球隊未取得優勢時，杜慈因為佐真奴在中圈附近差點失控球權，立即「變臉」鬧爆這名意大利中場。



車路士在足總盃4強遇上水晶宮，結果由羅夫度斯卓克及美臣蒙特下半場各建一功，兩球淨勝對手晉級，將在決賽再鬥利物浦。兩軍早在聯賽盃決賽碰頭，車路士今仗力爭報回該仗一敗之仇，並打斷對方「四冠王」的美夢。

車路士2：0勝水晶宮入決賽 聯賽盃後再與利物浦爭冠軍

車路士兩球淨勝水晶宮過關，與利物浦爭奪足總盃殊榮。（美聯社）

車路士再闖盃賽決賽，是杜慈上任15個月來，第6度領軍殺入決賽，他賽後盛讚球隊今仗非常專注，他以球隊為榮。

兩軍上半場空位不多，戰情膠着，水晶宮卻發現車路士中場佐真奴速度慢這個弱點，並試圖向他施壓，這名意大利中場其中一次在中圈附近取得控球，兩名水晶宮立即衝前包夾，差點被搶走皮球，幸好對方犯規在先，未有鑄成大錯。若在該位置失控球可大可小，場邊的杜慈立即「變臉」，肉緊地呼喝佐真奴，表情猙獰，從身體語言像是叫佐真奴「醒定啲」，更有網民笑言，若果杜慈可走進場內，他早已打了佐真奴一身。

佐真奴速度慢的弱點被水晶宮看穿，上半場一次失控球權，一秒「焫着」杜慈。（美聯社）

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令杜慈「頭痕」的，不止佐真奴一人。狀態低迷的盧卡古後備入替，這名比利時球星有機會擴大差距，近門接應迪姆華拿橫傳起腳，射門略為「撻Q」，結果中柱彈出。

連黃金機會也未能把握，足見盧卡古的狀態之差，網民驚歎竟然「食叉燒也啃骨」。杜慈賽後直言，盧卡古的狀態不足以應付全場如此激烈的賽事。

盧卡古狀態低迷，今仗錯失入球良機。（Getty Images）

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