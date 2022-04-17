足總盃球評︱利物浦為爭四冠注強心針　曼城弱陣僅負不影響目標

曼城與利物浦一場英超巔峰對決僅6日過後，兩軍在足總盃四強重遇，與對上一次不同，今仗雙方均有不少甩漏，紅軍上半場已領先3：0，領隊高普形容是「我們歷來踢得最好的上半場」。

下半場曼城追回兩球，利物浦終以一球僅勝，擊退強敵讓他們爭逐英超、歐聯、足總盃及聯賽盃四冠王的美夢注入強心針。曾經吃緊的陣容，今季人腳充裕下正是收成佳節，或許可一不可再。



高普形容足總盃四強對曼城的上半場「是我們歷來踢得最出色的上半場」。（Getty Images）

1. 利物浦衝擊四冠可一不可再

相比競爭對手曼城、車路士，甚至是曼聯，組軍量入為出的利物浦，人腳以及板凳深度向來有所不及。紅軍自知不足，高普2015年領軍以來，每季均目標為本，劍指歐聯和英超兩項獎金最豐富的錦標，將足總盃和聯賽盃兩項本土盃賽放堆一邊，基本上只視作後備球員和青年軍的練習場。

今季球隊傷兵盡起下，前中後三線人腳是高普上任以來最充裕，聯賽盃專用二號門將基利靴，決賽成為捧盃功臣；後防加入干拿迪、森美卡斯和祖高美斯輪換，中場在法賓奴、軒達臣和堤亞高以外，尚有基達、鍾斯、米拿和張伯倫候命，前線更有七大前鋒——三叉戟只有文尼、沙拿二人仍是必然正選，法明奴要跟路爾斯戴亞斯和祖達爭位，還有奧歷治和南野拓實兩員實力後備，別忘記，尚有一個可踢中前場多個位置的高質小將艾利洛。

南野拓實是利物浦今季盃賽一路奇兵，足總盃4強對曼城卻連大軍名單也無份。（Getty Images）

高普早前已明言，今季豪華陣容「可一不可再」，來季肯定會放走部分邊緣人。南野拓實是紅軍聯賽盃神射手，足總盃由第三圈起場場有份踢，包括16強對諾域治梅開二度，是紅軍今季本土盃賽的一員奇兵，4強一仗卻連晉身大軍名單的機會也無，盛傳來季將離隊，季尾約滿的奧歷治，來季已接近落實加盟AC米蘭。換言之，來季一隊精簡人手，衝擊聯賽盃、足總盃的機會又回到從前，今季的盛況或不復再。

利物浦今季奪得聯賽盃冠軍，足總盃亦已晉身決賽，是高普領軍以來首次。加上歐聯戰至四強，英超餘下7場，跟榜首曼城只差一分，均有力問鼎冠軍。史無前例的四冠王，曾經看似遙不可及，足總盃四強擊敗最大對手曼城，無論心理上和實際情況上，均對利物浦大為有利。

今季最後11場比賽，場場關鍵，正如前鋒文尼所言：「我們仍有很多場比賽要踢，會盡力做到最好，四冠王是我們的夢想，我們會盡力爭取。」

曼城失去足總盃，士氣相信不會受到影響。（Getty Images）

2. 曼城終極目標仍是歐聯 弱陣僅負毋損士氣

另一邊廂，力爭三冠的曼城吃下敗仗，士氣會否受影響？首先，藍月亮周中歐聯作客馬體會，較利物浦少一日時間休息，舟車勞頓加上激戰一場過後，主力迪布尼、獲加受傷，無論體能以至人腳上損耗均大過主場對賓菲加的利物浦。哥迪奧拿排出副選陣容，收起中堅拿樸迪，中場洛迪卡斯簡迪和門將艾達臣，迪布尼先列後備最終未派出場。

事後看來，哥帥派出後備門將薩克史提芬（Zack Steffen）任正選的決定，是曼城今仗落敗一大關鍵。即使如此，收起四大主力情況下，藍月亮下半場仍追回兩球，甚至有機會追平，足見球隊實力強大。

一場足總盃敗仗，不單不會打擊他們士氣，反過來或成激勵他們力爭球會史上首次歐聯錦標的動力。畢竟去年他們晉身決賽只差一步，四強若戰勝皇馬，利物浦闖得過維拉利爾一關的話，兩軍將在決賽再次遇上。英超方面，他們擁有的1分優勢看似微小，曼城在2018/19球季已證明，他們心理質素如何強大，絕對有能力以1分優勢維持到最後。

高普與哥迪奧拿惺惺相惜。（Getty Images）

3. 為華麗球季尾聲展開序幕

與6日前極高水平的英超對決相比，這場錯漏百出的足總盃四強帶點反高潮味道，連利物浦球迷也有討論區大肆批評球員表現。別忘記，球員也是人，周中才踢過歐聯八強次回合大戰，漫長球季去到尾聲，表現稍有回落其實很平常，曼城輪換下敗陣也是無可奈何。

多線出戰，難免分心，曼城收拾心情專攻聯賽和歐聯，未必是件壞事。利物浦的情況卻不一樣，不似曼城近年贏盡本土盃賽錦標，高普領軍下，早前的聯賽盃冠軍才是他領軍7年來首個本土盃賽冠軍，顯然全隊上下均想贏一次足總盃。反而英超形勢處於被動，只可盡力而為無法強求。

最令球迷期待的，當然是歐聯決賽——兩隊尚要分別越過皇馬／維拉利爾這兩座大山，已有預感5月28日巴黎聖旦尼球場一戰，利物浦與曼城、高普與哥迪奧拿之間，要發揮渾身解數，甚至踢出可能是足球史上最巔峰一戰。一切會按照「劇本」進行嗎？