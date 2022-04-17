英足總盃︱利物浦新空中霸王三場頂入三球　雲迪積克大讚新拍檔

足總盃四強利物浦對曼城一戰，再獲正選上陣的22歲中堅干拿迪（Ibrahima Konaté），憑一次角球攻勢頭槌頂入，連續3場正選上陣，均為球隊先開紀錄，儼如新一代「空中霸王」。他的表現，獲中路拍檔雲迪積克大為讚賞。



干拿迪一柱擎天，再次接應角球頂入為利物浦先開紀錄。 （Getty Images）

英超中堅幾乎每一位都有不俗頂上功夫，加上身裁優勢，每每是進攻角球一大威脅。利物浦兩大中堅雲迪積克與麥迪比，都是頂得之人，取得入球也僅是偶一為之。他們在進攻頭槌方面，始終與昔日隊長希比亞的空中霸王級別，稍有距離。

今季新加盟的年輕法國中堅干拿迪，身高達1.94米，較雲迪積克還要高出1厘米。今季上陣頭19仗均未有入球，不料一開齋即入球停不了——歐聯八強主客兩回合對賓菲加、以及足總盃四強對曼城，連續3場正選上陣，均接應角球頂入，為球隊先開紀錄。由騰空高度、搶點能力、以至頭槌質素也無可挑剔，新一代空中霸王似乎已經誕生。

雲迪積克大讚拍檔干拿迪。（Getty Images）

中堅拍檔雲迪積克，大讚干拿迪的表現，「他帶來巨大影響力，每天也很努力練習，心理質素也很強大。」

干拿迪進攻頭槌予人印象深刻，防守方面卻時有甩漏，仍有很大進步空間，不過雲迪積克未有加以批評，正面地說：「他仍很年輕，現在已經如此出色。每個人都應該為我們的陣容感到欣慰，將來是光明的。」

利物浦新空中霸王誕生！干拿迪連續三場正選，分別均頂入一球。（Getty Images）

除干拿迪之外，紅軍陣容之中，守將祖高美斯24歲、阿歷山大阿諾特23歲、森美卡斯25歲，中場方面，鍾斯21歲、艾利洛19歲，前鋒路爾斯戴亞斯和祖達均為25歲，青年軍中還不乏摩頓、哥頓、梅斯亞高路夫斯基等有潛質的新力軍，高普領隊顯然早已為球隊接班做好部署，延續目前的強勢。