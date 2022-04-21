西甲｜賓施馬老貓燒鬚兩度宴客　皇馬照挫奧沙辛拿榜首領先17分

皇家馬德里尖刀賓施馬早前連番成為救世主，猶如變成「絕殺KOL」，但這名法國箭頭也有失靈的時候，作客奧沙辛拿一仗在7分鐘連續兩次12碼宴客，幸好球隊仍然以3：1擊敗對手。



西甲榜首帶開15分的皇家馬德里，加上次席的巴塞隆拿早前失分，今仗當然力爭作客擊敗奧沙辛拿，進一步鞏固領先優勢。

皇馬12分鐘由阿拉巴先開紀錄，可惜領先只維持1分鐘，主隊的布迪美亞（Ante Budimir）立即回敬一球追平。皇馬其後由阿辛斯奧及華斯基斯各建一功，結果以3：1擊敗奧沙辛拿，以78分高踞榜首，與次席的馬德里體育會拉開17分差距。

華斯基斯（左）完場前錦上添花，助皇馬奠定3：1的勝局。（美聯社）

最近多次成為救世主的賓施馬，今仗踢足全場，但沒有進賬。這名34歲的法國尖刀並非沒有機會，下半場兩次主射12碼，卻被奧沙辛拿門將靴利拉（Sergio Herrera）7分鐘內全數撲出。賓施馬同一場兩度宴客，成為西甲16年來首人。縱然如此，安察洛堤依然對這名法國前鋒充滿信心，賽後表明日後有12碼，他依然是劊子手的不二之選。

賓施馬7分鐘內兩度12碼宴客。（美聯社）

賓施馬兩個12碼的方向一樣，下場亦相同，靴利拉賽後受訪時，原來他早已研究賓施馬12碼的習慣，「賓施馬在射失12碼後，他會選擇射向他的左手面，這是他的12碼安全區域，所以我向這個方向撲救。撲12碼是一場心理戰，而我做對決定。」

即使奧沙辛拿門將靴利拉連撲兩次賓施馬的12碼，球隊亦難逃落敗的命運。（Getty Images）

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