西班牙盃｜曼聯失意兵轟妙絕罰球仍難救球隊　貝迪斯和波入決賽

曼聯球迷還記得碧比（Bebe）這個名字嗎？這名31歲的翼鋒輾轉間在西班牙搵食，如今效力西甲的華歷簡奴，周四（3日）深夜為球隊出戰西班牙盃4強，轟入一球精彩的罰球，可惜球隊依然出局。



西班牙盃4強次回合，貝迪斯挾2：1的領先優勢返回主場再鬥華歷簡奴，兩軍戰至末段才開紀錄，客軍換入曼聯舊將碧比立即收效，這名葡萄牙翼鋒處理罰球，離門約35碼直接攻門，皮球勁度十足，直飛死角入網，華歷簡奴80分鐘開紀錄，更在總比數追成2：2平手，可惜未能保住勝局，貝迪斯完場前由老將祖亞昆策動攻勢，艾利斯亞斯單刀建功，結果華歷簡奴兩回合以2：3被淘汰出局。

碧比離門30多碼轟入罰球，被指甚有C朗影子。（Getty Images）

Bebe just did this in the Copa del Rey semi final pic.twitter.com/Ir7vdADCfU — Sean Gillen (@SeanGillen16) March 3, 2022

碧比這個名字，相信不少曼聯球迷亦有印象，2010年由傳奇領隊費格遜帶往奧脫福，但他的職業生涯沒有因此而起飛，效力紅魔鬼4個年頭，僅在英超上陣兩次，其餘時間也是被外借，他在2014年夏天離隊，結束4年在曼聯的生涯。近年在西甲發展，曾經效力伊巴，並在2018年轉投華歷簡奴，取得不少上陣機會。

碧比離開曼聯後，輾轉後轉往西甲發展。（資料圖片／Getty Images）

碧比加盟曼聯，一反費格遜多年的常態，沒有親自或觀看碧比的比賽片段，便匆匆羅致，結果證明一切，這無疑是費爵爺歷年來其中一個失敗的收購。

碧比早年接受訪問憶述在曼聯的日子，他記得費爵爺說過：「費格遜視我為其中一個非常有天份的球員，有信心將我變成非常出色的球員。」，可惜碧比未能在曼聯證明費格遜的說話是正確。

碧比當年突然加盟曼聯，可惜效力4季僅在英超上陣兩次。（資料圖片／Getty Images）

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