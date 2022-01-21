西班牙盃︱皇馬卻奧斯「幽靈攔截」無辜被警告　社交網站四字自嘲

西班牙盃16強出現「幽靈攔截」，艾爾切前鋒在無人接觸下倒地，皇家馬德里中場卻奧斯慘成受害者被球證黃牌警告。



西班牙盃16強，皇家馬德里戰至加時雖有隊長馬些路領紅，更先失一球，但尾段憑伊斯高及夏薩特建功，反勝艾爾切2：1晉級。

夏薩特加盟「銀河鑑隊」後表現平平，打破8個多月入球荒自然備受關注，但今場也出現了令人「𢱑爆頭」的一幕，使皇馬中場卻奧斯跟球證成為焦點。

卻奧斯今場離奇領黃，十分激氣。（Getty Images）

當時是比賽78分鐘，皇馬正壓前進攻，艾爾切前鋒堤迪莫蘭迪在自己禁區邊偷波後想轉身打反擊，卻奧斯上前攔截，莫蘭迪施展一記「施丹轉身」後倒地，球證吹罰卻奧斯犯規。

卻奧斯「幽靈攔截」領黃逐格睇：（按圗放大）

卻奧斯此時十分激動，攤開雙手並衝向球證投訴，球證不但未有理會，更從口袋中取出黃牌警告對方。透過慢鏡頭證實，卻奧斯的確無辜。

雖然從球證角度看，兩人身體有重疊；但從另一角度睇，莫蘭迪轉身時跟卻奧斯距離至少一個身位，過程中沒有跟任何人接觸，然後自己「插水」跌低，難怪卻奧斯被激到「一頭煙」。

Yellow card for Kroos. Not sure he even made contact with the other player …. pic.twitter.com/SzBZsDk8o4 — Babble Sports ™️ (@BabbleSportsTV) January 20, 2022

這段影片在社交網站瘋傳，有球迷笑言這是自己見過最差的判決，「球員這記荒謬的插水，竟然騙到球證，真的難以置信。」卻奧斯之後亦轉發有關短片，自嘲寫道：「當然是黃牌。（Yellow card. Of course.）」