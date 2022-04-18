西甲｜賓施馬又救世 補時階段絕殺西維爾 皇馬與冠軍又近一步
撰文：趙子晉
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假如沒有賓施馬，皇家馬德里早已在歐聯出局，這名34歲的法國神鋒愈老愈可愛，在聯賽再度充當救世主。
皇馬作客鬥西維爾，上半場中段4分鐘連失兩球，皇馬下半場上演反擊戰，並由賓施馬在補時階段射破西維爾大門，助球隊絕殺對手，全取3分。
西甲「一哥」皇家馬德里作客鬥第3位的西維爾，主隊上半場中段憑拿傑迪錫罰球直射破網，先開紀錄，其後拉美拿禁區內送入空門，25分鐘領先皇馬兩球。
皇馬換邊後隨即還以顏色，洛迪高接應卡華積傳中撞射建功，下半場5分鐘先追一球。皇馬繼續尋求追平一球，雲尼斯奧斯曾經勁射破網，可惜手球在先。皇馬末段終於扳和，後備入替的拿祖費南迪斯撞射得手，82分鐘追成2：2平手。重要關頭，賓施馬便會挺身而出，這名法國尖刀補時階段在小禁區一控一射建功，助球隊以3：2絕殺西維爾，全取3分，並以75分高踞榜首，與次席的巴塞隆拿拉開15分的差距。
皇馬絕地反勝，距離西甲冠軍又近一步，主帥安察洛堤賽後指球員下半場表現一流，並對球隊逆轉十分有信心。皇馬近來先後反勝巴黎聖日耳門﹑車路士及西維爾，這3仗亦有一個共通點，就是賓施馬。
賓施馬對PSG一仗連中三元，領軍反勝晉級。其後在歐聯8強，首回合再度「戴帽」，次回合在加時攻入奠勝一球，又一次逆轉勝過關。賓施馬今仗再發威，助球隊全取3分，皇馬官方社交網站更以獅子形容這名法國前鋒。
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