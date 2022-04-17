英超︱般尼中場恐怖意外足踝拗至異常角度　肇事對手嚇至當場痛哭

英超聯賽韋斯咸對般尼一戰，上半場般尼中場韋斯活特（Ashley Westwood）被韋斯咸中場尼高拉華錫（Nikola Vlašić）從後搶截期間踢中，他立即揚手示意受傷，華錫跑回頭一看對方傷勢，立即內疚得跪地抱頭痛哭，隊友安慰良久仍未能平服心情。

為治理韋斯活特的傷勢，比賽一度暫停10分鐘，直到他被擔架抬走。



韋斯活特（白衫）與華錫短兵相接，一次意外右足踝嚴重受創。（Getty Images）

上半場20分鐘，韋斯活特在中圈附近用右腳將一個高空波控下來，韋斯咸中場尼高拉華錫高速從後飛身趕至企圖搶走皮球。二人短兵相接了一下，倒在地上的韋斯活特立即不停揚手示意，華錫跑回韋斯活特身邊一看，立即跪地掩面，難過得哭了起來。

華錫後悔得抱頭痛哭。（Getty Images）

醫護人員立即入場為韋斯活特治理，24歲的華錫要由隊友輪流安慰，久久未能平伏。雙方球員全部憂心忡忡，眾人均心知不妙。

從電視直播鏡頭可見，側躺地上的韋斯活特，右足踝已被拗至一個不自然角度，隊友紛包圍他送上祝福。

從電視直播鏡頭可見，側躺地上的韋斯活特，右足踝已被拗至一個不自然角度。（Twitter）

慎入：韋斯活特右足踝恐怖受創

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不幸中的大幸是，32歲的韋斯活特十分堅強，被送走時緊握軍醫的手，神情堅定。希望他的傷勢不若看起來恐怖，願他早日康復。

今場比賽般尼上半場33分鐘由長人中鋒韋格賀斯（Wout Weghorst）近門頂入先開紀錄。下半場戰至74分鐘韋斯咸憑蘇錫克的入球追成1：1，雙方賽和各得1分，對般尼護級或韋斯咸爭入前四均無大幫助。