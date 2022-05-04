歐聯4強︱加利尼維利開心得太早　開紅酒慶祝被加歷查連環恥笑

利物浦在歐聯四強次回合對維拉利爾飽食驚風散，上半場被黃色潛艇連下兩城，總比數扳平2：2，曼聯名宿加利尼維利開心得立即在Twitter連發飲紅酒慶祝的照片。

不料下半場紅軍連入三球入勝晉級，利物浦名宿兼加利佬的講波拍檔加歷查當然不會放過恥笑對方的機會，連環發文對他冷嘲熱諷。



加利尼維利與加歷查由球員年代鬥到現在，一起工作時不時互窒對方。（Getty Images）

首回合落後兩球的維拉利爾，回師主場在球迷吶喊助威上半場表現神勇，領先2：0後，看似距離入第三球不遠。

比賽勢頭完全落入黃色戰衣一方，身上流着曼聯血液的加利尼維利，不放過揶揄宿敵利物浦的機會，在Twitter連續發出三個帖文，全是他喝紅酒的照片和短片，看來對比賽走向十分得意。

不過他實在開心得太早了。下半場高普換入路爾斯戴亞斯，完全改變了比賽，中段利物浦在12分鐘內連入三球，帶點驚險下以總比數5：2晉級。

加歷查立即作出大反擊，轉載尼維利喝紅酒的短片並留言，「半場時曼徹斯特和默西塞特郡藍色一方所有家庭的景象，怒氣轉化為勝利😂😂。利物浦『只是』第十次晉身歐聯決賽，真是一間了不起的球會。」

The scene at ht in all households across Manchester & the blue side of Merseyside, the fume will be glorious 😂😂 just the 10th #ChampionsLeague final for @LFC what a club! #VILLIV https://t.co/hxc1gkezu0 — Jamie Carragher (@Carra23) May 3, 2022

曾六度歐聯封王的利物浦，第十次晉身決賽，是英格蘭球會之最，加利尼維利熱愛的曼聯排第二，曾五次入決賽三度封王。

加歷查之後再連發多帖，其中兩個針對加利佬，上載兩張他在「懷疑人生」的照片，令對方毫無還擊之力。

加利佬慘遭加歷查瘋狂恥笑：