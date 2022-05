歐聯4強︱高普領利物浦勝維拉利爾辛苦出線　「就像對巴塞一樣」

歐聯四強次回合,擁有兩球優勢的利物浦,上半場已被艾馬利領軍的維拉利爾追回扳平。直到下半場中段12分鐘內連入三球,才鎖定勝利。

賽後高普領隊稱,這場比賽令他想起2019年歐聯四強紅軍對巴塞一幕。



高普五年內第三度領利物浦晉身歐聯決賽。(Getty Images)

今次是高普五年內第三度領軍殺入歐聯決賽,連同他帶領多蒙特的一次,已是第四次,「我很高興,感覺就像第一次時一樣。這是全世界最好的比賽,我很喜歡它,同時我也很喜歡維拉利爾在這裏所做的,他們的球迷推動他們前進。」

「今場比賽在上半場看來已成定局,全世界在看的都等待着2:0會變成3:0,但當我們首次穿過他們的防線取得一些半空間(half-spaces),便知道我們有機會。」高普稱,「我不喜歡比較,但今場感覺猶如巴塞一戰和其他比賽那樣。」2019年歐聯四強,巴塞首回合主場大勝3:0,次回合利物浦在晏菲路上演驚天大逆轉,4:0報捷反勝巴塞出線,最終順利封王,成為經典一仗。

當高基連為維拉利爾射成2:0,總比數追成2:2平手,高普說全世界期待他們入第三球。(Getty Images)

上半場維拉利爾勢不可擋,高普如何扭轉乾坤?「我半場跟球員說什麼?打得好過上半場!我們其實只需保持冷靜。我現在可以說什麼?唯一一個能夠勝出決賽的辦法,就是進入決賽(Only one chance to win a final is to get there)。」

四線爭標的利物浦,踢足今個球季每場比賽,「我們打了很多場比賽,置身三項賽事,而且尚未完結。我知道這些故事,上半場可能有很多人對我們遇上挫折感到高興,要晉身三個決賽真的很困難,但我們做到了。」