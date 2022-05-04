歐聯4強︱高普領利物浦勝維拉利爾辛苦出線 「就像對巴塞一樣」
撰文：吳慕兒
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歐聯四強次回合，擁有兩球優勢的利物浦，上半場已被艾馬利領軍的維拉利爾追回扳平。直到下半場中段12分鐘內連入三球，才鎖定勝利。
賽後高普領隊稱，這場比賽令他想起2019年歐聯四強紅軍對巴塞一幕。
今次是高普五年內第三度領軍殺入歐聯決賽，連同他帶領多蒙特的一次，已是第四次，「我很高興，感覺就像第一次時一樣。這是全世界最好的比賽，我很喜歡它，同時我也很喜歡維拉利爾在這裏所做的，他們的球迷推動他們前進。」
「今場比賽在上半場看來已成定局，全世界在看的都等待着2：0會變成3：0，但當我們首次穿過他們的防線取得一些半空間（half-spaces），便知道我們有機會。」高普稱，「我不喜歡比較，但今場感覺猶如巴塞一戰和其他比賽那樣。」2019年歐聯四強，巴塞首回合主場大勝3：0，次回合利物浦在晏菲路上演驚天大逆轉，4：0報捷反勝巴塞出線，最終順利封王，成為經典一仗。
上半場維拉利爾勢不可擋，高普如何扭轉乾坤？「我半場跟球員說什麼？打得好過上半場！我們其實只需保持冷靜。我現在可以說什麼？唯一一個能夠勝出決賽的辦法，就是進入決賽（Only one chance to win a final is to get there）。」
四線爭標的利物浦，踢足今個球季每場比賽，「我們打了很多場比賽，置身三項賽事，而且尚未完結。我知道這些故事，上半場可能有很多人對我們遇上挫折感到高興，要晉身三個決賽真的很困難，但我們做到了。」
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