曼聯小將爭氣挫森林青年足總盃封王　費格遜馬古尼現身奧脫福支持

曼聯來季篤定無緣歐聯，加上季尾表現依然低迷，「曼迷」看得難免無癮，倒不如放眼一眾年青人。

曼聯小將在青年足總盃殺入決賽，與諾定咸森林在奧脫福爭標，傳奇領隊費格遜及隊長哈利馬古尼也是座上客，加上超過67000名球迷入場支持，結果「小紅魔」以3：1力克對手奪冠，為曼聯男子隊贏得今季唯一錦標。



曼聯今季四大皆空，早前又4球慘敗予白禮頓腳下，曼聯球迷當然不是味兒，與其看完激心，倒不如放眼未來。

曼聯U18青年軍在青年足總盃過關斬將，殺入決賽，在奧脫福主場與諾定咸森林爭標。曼聯傳奇領隊費格遜﹑艾拿戴斯及隊長哈利馬古尼也有現身奧脫福，今仗決賽吸引了逾67000名球迷入場，打破青年足總盃的入場人數紀錄，「曼迷」亦寄望小將們能在今季贏得獎盃。

早前首度代表曼聯一隊上陣的加拿祖（Alejandro Garnacho），賽前獲選為今季U18最佳球員，今仗領銜出擊。「小紅魔」隊長班尼特（Rhys Bennett）接應隊友開出罰球，頭槌一頂破網，曼聯13分鐘先開紀錄，完半場前被森林的鮑維（Joshua Powell）追平。

曼聯隊長班尼特（紅衫5號）頭槌建功，為球隊先開紀錄。（Getty Images）

兩軍下半場遲遲未能改寫紀錄，新星加拿祖挺身而出，把握對方後場一次失誤，搶去腳下球再被踢跌，球證直指12碼即惹爭議，事關加拿祖倒地的位置在禁區外。這名阿根廷新星親自主理12碼中鵠，78分鐘再取領先。加拿祖乘森林球員踢空氣，順勢引球入禁區，擺脫對手守衛起腳，省中森林球員改變方向入網，補時4分鐘奠定勝局，以3：1力克森林封王，第11次稱霸青年足總盃。

曼聯新星末段入替初登場 隨時是世界上最幸福小將

加拿祖末段梅開二度，領軍奠勝。（Getty Images）

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加拿祖梅開二度，成為曼聯青年軍的奪冠功臣，這名小將12碼得手後，做出曼聯大師兄C朗拿度招牌慶祝動作。這名17歲新星與C朗甚有淵源，C朗早前對諾域治一仗連中三元後，將皮球送給加拿祖，他亦稱C朗為「史上最佳」。

Alejandro Garnacho scores from the spot and pulls out the SIU celebration 🔥 pic.twitter.com/hs8uBTMkOe — utdreport Academy (@utdreportAcad) May 11, 2022

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