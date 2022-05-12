英超｜車路士3球淨勝列斯聯有代價　高華錫遭粗野飛鏟傷出

力爭鎖定來季歐聯資格的車路士，今仗憑美臣蒙特﹑普列錫及盧卡古各建一功，作客3球淨勝護級分子列斯聯。全取3分亦要付出代價，中場大將高華錫被丹尼爾占士一記粗野攔截傷出，主帥杜慈直言需要奇蹟才可在足總盃決賽復出。



近況飄忽的車路士，近5場聯賽只取1勝，不經不覺被第4位的阿仙奴追至1分落後，稍一不慎隨時失去來季歐聯資格。

「藍戰士」今仗作客鬥護級的列斯聯，上場打破入球荒的盧卡古擔正，與美臣蒙特及普列錫合作攻堅。美臣蒙特開賽4分鐘撞射建功，車路士有個不錯的開局。不過，車路士在上半場中段收到壞消息，丹尼爾占士一記粗野攔截，飛鏟踢中高華錫的腳脛，這名車路士中場隨即痛楚倒地，正在後方目擊事發的球證安東尼泰萊，向占士出示紅牌驅逐離場，列斯聯24分鐘踢少一人。

高華錫被丹尼爾占士踢中，左腳足踝恐怖變形。（Getty Images）

十人應戰的列斯聯，要追平難上加難，入球功臣美臣蒙特換個角色，交出一記妙絕的後腳助攻，普列錫順勢一控一射建功，下半場10分鐘再下一城。上仗梅開二度的盧卡古，末段在禁區內冷靜處理，等待最佳時機起腳近射入網，83分鐘為球隊錦上添花，結果以3球淨勝列斯聯，以70分續居第3位，與歐聯席位再走近一步。

上場打破入球荒的盧卡古，今仗再有進賬，為球隊錦上添花。（Getty Images）

縱然車路士全取3分，來季歐聯出戰在望，但卻損兵折將，被占士鏟中的高華錫腳踝變形，其後因傷被調離場，主帥杜慈坦言他大有可能無緣周末的足總盃決賽，「高華錫甚少被換出，所以就知道他今次有多痛楚。高華錫難以在足總盃決賽披甲，除非有奇蹟出現，這是對我們的壞消息，他是我們中場的關鍵一員，他非常渴望在大戰中亮相，如今甚有可能要缺陣。」

高華錫被丹尼爾占士攔截受傷，杜慈直言大有機會缺陣足總盃決賽。（美聯社）

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