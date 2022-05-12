英超｜曼城最強前鋒已在陣中？　迪布尼發威17分鐘狂轟3球

曼城下季有強援來投，日前官宣簽入夏蘭特，中場大將奇雲迪布尼就證明自己也有入球能力。這名比利時球星腳風超順，上半場僅花17分鐘完成帽子戲法，下半場再建一功，領曼城大破狼隊，奠定榜首位置。

迪布尼入球慶祝時高舉3隻手指，與夏蘭特的招牌慶祝動作非常相似，難道他有心向新隊友致敬？



利物浦早前反勝阿士東維拉，繼續向曼城施壓，「藍月亮」周三（11日）深夜作客鬥狼隊，主帥哥迪奧拿再度排出無鋒陣，以貝拿度施華擔任「假9號」，而今場的入球重任落在中場大腦迪布尼身上。

開賽7分鐘，迪布尼接應貝拿度施華一次獨到直線，左腳順勢射破狼隊大門。丹當斯卡4分鐘後隨即回敬一球，但曼城的氣勢沒有受阻，迪布尼傳給史達寧，沙亞擋出不遠，迪布尼上前補射破網，16分鐘再下一城。迪布尼其後個人突破，右路切入大位，擺脫狼隊守衛勁射破網，開賽24分鐘連中三元。

迪布尼大四喜 曼城５：１大勝狼隊續踞榜首

夏蘭特下季來投前，迪布尼暫時擔當「神鋒」的角色。（Getty Images）

曼城換邊後繼續圍攻狼隊，史達寧以為單刀建功惟越位在先。今仗入球始終還看迪布尼，科頓起腳被沙亞撲出，這名比利時球星「執雞」得手，60分鐘完成「大四喜」；屢次失機的史達寧，終在末段射入空門建功。本來迪布尼更有機會攻入個人第5球，惟其射門中柱彈出，結果曼城以5：1大破狼隊，以89分高踞榜首，領先利物浦3分兼有7個得失球優勢。

迪布尼大四喜，助曼城大勝狼隊。（Getty Images）

夏蘭特日前宣布來季加盟曼城，迪布尼今仗率先「神鋒」上身，生涯首度在英超「戴帽」，並只花17分鐘。當他攻入第3球後，入球慶祝時雙手攤開，高舉3隻手指，這個動作正是夏蘭特的招牌慶祝，難免令人聯想迪布尼是否如此有心思，以入球向夏蘭特示好？

迪布尼17分鐘連中三元後高舉3隻手指，難道是向新隊友夏蘭特致意？（Getty Images）

迪布尼賽後接受訪問，笑言大家「諗多咗」：「我做咗幾個訪問，人人都話『係咪夏蘭特慶祝動作？』，其實只係因為我入咗3球，從來都未試過，所以先舉3隻手指。」

打坐是夏蘭特的招牌慶祝動作。（Instagram截圖）

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