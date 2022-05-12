足球熱話︱超機心球員揼波鐘演到極致　救護員意外「幫忙」︱有片

世界各地球員為在比賽尾段嘥時間花盡心機，招式層出不窮，盡展足球「鬥智鬥力」的一面。即使在保加利亞第三級別的業餘聯賽，「揼波鐘」同樣會發生。



這支屬於當地第三級別、西南區聯賽的球隊Balkan Botevgrad，完全沒有護級壓力，爭取冠軍升班也無望，但球隊日前鬥榜首的Belasitsa Petrich，意外領先2：1。

也許因為角球旗戰術、插水扮受傷已經太普通，比賽來到補時第4分鐘，32歲防中Yordan Apostolov將拖時間演繹到極致。

保加利亞業餘聯賽球員創出花式揼波鐘新招。（網上截圖）

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他「受傷」需要軍醫治療，並要求救護人員抬擔架入場，將他移送至場邊。他甫躺在擔架上，已蠢蠢欲動，開始指示救護人員，之後更突然在沒有人接觸下，自行傾向一邊倒地，隨時在地上自轉720度，邊轉邊大叫，再在先雙手掩面扮暈，絕對是交足戲。

這名「傷者」眼看表演未受理會，又突然「康復」自己再爬上擔架離場；不過這時救護人員意外失平衡倒地，巧合地幫了他一把，前後至少多浪費了約半分鐘，惹來敵軍投訴，差點釀成衝突。

Se ha desbloqueado una nueva forma de hacer tiempo: tirarse de la camilla. Leyeron bien. Pasó en Bulgaria 🇧🇬. Yordan Apostolov, de Balkan Botevgrad, fue el autor. pic.twitter.com/v03wuH0yHm — VarskySports (@VarskySports) May 2, 2022

最終Balkan Botevgrad如願維持2：1勝果，賽後排不痛不癢的第五位。有網民留言表示，怪不得球隊只能在第三級聯賽角逐，又有頭像是曼城隊徽的球迷諷刺地指，覺得「藍月亮」歐聯鬥皇家馬德里時，正正缺乏如此「揼波鐘」人才，最終方會被反勝，建議曼城應該收購這名球員。

另一方面，有網民也提出相對實用的意見，應該國際足協有需要參考NBA等規例，只為足球比賽中的「有效玩球」時間計時。