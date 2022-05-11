足球熱話︱曼聯名宿轟哥迪奧拿控制球員如打機　卻被突破盲點

曼聯名宿艾拉（Patrice Evra）早前批評曼城領隊哥迪奧拿的執教風格，結果惹來對方隔空反擊，火藥味濃。



一切源於曼城在歐聯四強被皇家馬德里淘汰，身為曼聯名宿的艾拉點評宿敵，認為對方最大問題，是球員沒有血性，無法在落後下反敗為勝，直指因為球員加盟「藍月亮」，背後只得金錢考量。

曼城在大好形勢下，歐聯四強不敵皇馬出局，眾將難掩失望。（Getty Images）

他更將矛頭指向執掌曼城多年的哥迪奧拿，「曼城場上需要一名領袖，但哥迪奧拿不希望這情況發生。他不需要球員有個性，因為他自己就要當領袖，所以當球隊出現問題，場內沒人能挺身而出。」

艾拉繼續發炮，揚言哥帥是位控制慾極強的教練，就像打機一樣，只視球員為遊戲中的NPC（Non-Player Character）——即由電腦操縱的陪襯角色。

曼聯名宿艾拉狠批哥迪奧拿領軍風格有問題。（Getty Images）

「曼城全隊都是哥迪奧拿選擇的，他就是想要這種球員，因為他不喜歡有個性的人。雖然他在巴塞時成功過，但那時他是在建立一隊屬於自己的球隊，然後控制所有人；他總是做決定的那一個。」

「我很尊重他，但我慶幸自己未曾在他麾下。我曾跟施多夫討論，他這種領軍風格，令人感覺像打PS4。」

哥帥被指控制球員，令他們缺乏血性。（Getty Images）

面對指控，哥迪奧拿隔空反擊，表示不認同艾拉的言論，「我沒法上場踢，所以我需要有個性及好波的球員落場，否則，球隊不可能擁有今日的成就。」

哥帥認為對方不可能質疑他執教過的球員，包括不少巴塞及拜仁的球星，「他們都有獨特的風格及個性，大部份都贏過世界盃、歐國盃、歐聯及本土聯賽。」

哥帥認為艾拉只是想靠言論搏出位，希望在曼聯即將更換教練團時搵份好工。（Getty Images）

哥帥語重心長，「Patrice（艾拉的名字），如果我們有機會在一起，我會向你展示現時曼城陣中球員有多獨特。」他也不忘諷刺對方一番，「不過可能你是對的，或者你只是看到有機會、想要借一些突出的言論，幫你在曼聯找份工作。」