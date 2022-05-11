足球熱話｜被指在更衣室放屁遭炒魷　慘成全球熱話　老將上水反擊

曾效力里昂的34歲中堅馬些路古迪斯（Marcelo Guedes），被媒體指因在更衣室內放屁惹怒高層，因而遭逐出球隊。未料馬些路和有關高層都一同上水，反駁指控。



法國《隊報》日前在實體版上刊出超長文章，大爆法甲球隊里昂過去一季成績不佳的「內幕」，當中最搶眼的一部份，是有關中堅馬些路和「罰球王」P祖連奴的一段。

報導寫道：「（里昂主帥）保斯對於部份球員欠缺熱誠感到驚訝，在（2021年）8月15日0：3輸給昂熱後，他和體育總監祖連奴決定炒掉馬些路。馬些路不止在球場上表現災難級，輸波後，在更衣室也有不適當行為。事情是怎樣開始的？這位巴西人在更衣室裏放屁，然後跟隊友一起笑。祖連奴本身跟馬些路關係已不特別好，然後他就忍不住了。」

馬些路古迪斯已經轉投波爾多。（Instagram）

馬些路古迪斯的確在該場敗仗後被「降班」到預備組，然後今年1月遭解約，未幾轉投波爾多；至於作為球會名宿的P祖連奴，在2019年上任體育總監、到2021年12月已宣布解任，比馬些路更早離開球隊。

消息一出立刻引起熱烈討論，雖然報道內容有點荒謬，但「馬些路因為放屁被炒」一事已成為全球熱話，結果報道中的兩位主角——傳聞被炒的馬些路和傳聞炒人的P祖連奴，都一同現身反擊。

球員時代的P祖連奴。（Getty Images）

已有半年沒有更新Twitter的馬些路古迪斯，突然在該社交平台「上水」，寫道：「謝謝《隊報》，經過這麼一段長時間，我終於再用Twitter來否認所有的指控。現今的傳媒真是個笑話！」

至於報道中被指決定炒掉馬些路的P祖連奴，也引用了馬些路的留言，幽默地回應道：「我已說過後衛要放屁，就要夠響、夠長、夠臭！你的屁只夠響，太弱了！」

祖連奴與馬些路的反擊：