足球熱話｜傳中太靚忍不住？後衛突然前鋒上身 窩利抽入自己龍門
撰文：顏銘輝
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看到這個烏龍球，第一眼還以為入球的是對方前鋒射入靚「窩利」，因為他是動作似射門多於解圍。
在周日的巴拉圭甲組聯賽，奧林比亞作客贏塔庫里4：1，其中塔庫里後衛尼斯特占美尼斯（Néstor Giménez）在81分鐘「接應」對手的傳中，一腳抽入自己龍門。
當時是比賽的81分鐘，奧林比亞領先塔庫里2：1，奧林比亞左翼聖地牙高韋拿邊路發難，落底傳中，看來威脅不大，因為奧林比亞的前鋒走了前柱，但傳中就落在12碼點附近。
塔庫里右閘尼斯特占美尼斯包入中路，身邊沒有奧林比亞的球員，有足夠的空間及時間可以控下來，就算踢簡單一點，一腳解圍也沒有問題。令人意想不到的是，24歲的占美尼斯迎向皮球，一腳「窩利」踢入自己龍門，令球隊落後到1：3。
Néstor Gimenez de Tacuary, el mejor delantero de Olimpia 🤦🏻 pic.twitter.com/umrKfzFiJ5— Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo_) May 16, 2022
占美尼斯攻入這個烏龍球後，真是「冇面見人」，先用手掩臉，再用球衣笠住自己，跟住雙手抱頭，估計他都難以相信，自己竟然這樣烏龍球。踢到尾段，奧林比亞再入一球，以4：1大勝塔庫里。
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