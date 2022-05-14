足球熱話︱阿古路絕殺慶祝雕像揭幕 相似度「媲美」C朗怪笑頭像
撰文：袁志浩
出版：更新：
曼城為名宿阿古路建造雕像，慶祝他補時絕殺助球隊高舉英超冠軍10周年，但最後焦點竟然落在皇家馬德里中場卻奧斯身上。
2012年5月13日，曼城跟同市宿敵曼聯於英超鬥到最後一輪，「藍月亮」憑前鋒阿古路對昆士柏流浪時於93分鐘20秒絕殺、戲劇性贏得聯賽冠軍，記入史冊。
適逢這經典場面來到10周年，曼城為已晉身名宿之列的阿古路打造雕像，並於周五邀得阿古路本人為它正式揭幕。
這個雕像的造型參考阿古路當時入球後，光着上身、將球衣在空手揮動打轉的慶祝動作，姿勢及身體都跟真人有幾分相似，唯獨樣貌的像真度可圈可點。
這不禁令人想起數年前C朗家鄉馬德拉群島為他製作的雕像，該雕像家鄉馬德拉群島面容扭曲，更被揶揄「小朋友美術功課」。
+4
今次阿古路雕像同樣被網民恥笑，有人突破盲點，發現雕像的樣貌更似皇家馬德里中前卻奧斯，紛紛上載對比照。
Nice gesture by Man City to honour Toni Kroos for his part in knocking them out of the #UCL this season. pic.twitter.com/uTSAdrIqbY— Troll Football (@TrollFootball) May 13, 2022
有專頁揶揄道：「卻奧斯今季為皇馬於歐聯淘汰曼城，曼城因此向他致敬，展示出很好的態度。」
結果這引來卻奧斯真人回應——他在Twitter分享了一張阿古路土雕像的照片，原文作者寫上：「阿古路在這裏（Sergio is here）。」而卻奧斯說：「真的嗎？（Sure？）」隨即被網民瘋傳，成為熱話。
Sure? https://t.co/m7M0Owc9q9— Toni Kroos (@ToniKroos) May 13, 2022
英超熱話︱C朗借曼聯官網訪問露口風 暗示下季與坦赫格合作爭冠英超︱傳曼聯兩將操練起衝突隊友也驚愕 蘭歷克果斷下令一件事足球熱話｜夏蘭特最愛家鄉中菜館文華樓 每次回鄉必點一道菜式足球熱話︱超機心球員揼波鐘演到極致 救護員意外「幫忙」︱有片英超熱話︱哥迪奧拿為曼城金錢足球平反 「利物浦曼聯也曾這樣」EA與FIFA結束29年合作 FIFA 23成最終章 新遊戲明年面世有改動足球熱話︱曼聯名宿轟哥迪奧拿控制球員如打機 卻被突破盲點足球熱話｜被指在更衣室放屁遭炒魷 慘成全球熱話 老將上水反擊足球熱話｜麥巴比現身馬德里 獲皇馬球迷留言歡迎 結局卻非所想