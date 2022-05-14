足球熱話︱阿古路絕殺慶祝雕像揭幕　相似度「媲美」C朗怪笑頭像

曼城為名宿阿古路建造雕像，慶祝他補時絕殺助球隊高舉英超冠軍10周年，但最後焦點竟然落在皇家馬德里中場卻奧斯身上。



2012年5月13日，曼城跟同市宿敵曼聯於英超鬥到最後一輪，「藍月亮」憑前鋒阿古路對昆士柏流浪時於93分鐘20秒絕殺、戲劇性贏得聯賽冠軍，記入史冊。

適逢這經典場面來到10周年，曼城為已晉身名宿之列的阿古路打造雕像，並於周五邀得阿古路本人為它正式揭幕。

阿古路於2011/12球季英超煞科戰絕殺QPR，助曼城高舉聯賽冠軍。（Twitter@cityreport_）

這個雕像的造型參考阿古路當時入球後，光着上身、將球衣在空手揮動打轉的慶祝動作，姿勢及身體都跟真人有幾分相似，唯獨樣貌的像真度可圈可點。

阿古路親自為其雕像揭幕。（AP）

這不禁令人想起數年前C朗家鄉馬德拉群島為他製作的雕像，該雕像家鄉馬德拉群島面容扭曲，更被揶揄「小朋友美術功課」。

C朗銅像事件（01體育美術製圖）

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今次阿古路雕像同樣被網民恥笑，有人突破盲點，發現雕像的樣貌更似皇家馬德里中前卻奧斯，紛紛上載對比照。

Nice gesture by Man City to honour Toni Kroos for his part in knocking them out of the #UCL this season. pic.twitter.com/uTSAdrIqbY — Troll Football (@TrollFootball) May 13, 2022

有專頁揶揄道：「卻奧斯今季為皇馬於歐聯淘汰曼城，曼城因此向他致敬，展示出很好的態度。」

結果這引來卻奧斯真人回應——他在Twitter分享了一張阿古路土雕像的照片，原文作者寫上：「阿古路在這裏（Sergio is here）。」而卻奧斯說：「真的嗎？（Sure？）」隨即被網民瘋傳，成為熱話。