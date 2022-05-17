01球評︱阿迪達棄奧巴美揚的賭博　青春班底利多於弊卻有一大弱點

阿仙奴闊別歐聯四個球季，後雲格年代重返歐聯一直是球會每年目標，今季領隊阿迪達以青春班底重新出發，季中毅然棄用隊長奧巴美揚，一場豪賭，其實算是贏了，去到最後，歐聯資格仍在自己手中溜走，並非世界末日，只說明兵工廠仍有一大弱點要克服。



英超聯賽，阿仙奴作客以0：2不敵紐卡素，前四機會變得渺茫。（美聯社）

雲格由1996年起執教阿仙奴22個球季，三奪英超冠軍，七次足總盃封王，2006年歐聯決賽不敵巴塞得到亞軍。他成功為槍手轉型，並由高貝利順利過渡至酋長球場。但上一次英超奪冠，已是2004年那次全季不敗的事。

「教授」2018年夏天離任，接手的艾馬利首季英超得第五，歐霸殺入決賽不敵車路士，至翌季中途被辭退，2019年12月由前隊長阿迪達頂上。那一季，阿仙奴聯賽跌至第八位，是1994/95球季後新低。球隊積弱已久，上季阿迪達帶隊再拿一次第八。今季一開始，便經歷三連敗曾跌落榜尾，以為又一季重蹈覆轍，幾經試陣索性以年輕球員為骨幹砍掉重練，反而柳暗花明漸見曙光。季中放棄主力射手奧巴美揚，成為今季轉捩點。

奧巴美揚因紀律問題被阿迪達放棄。（Getty Images）

棄用奧巴美揚的利與弊

奧巴美揚自2018年1月加盟阿仙奴，即成兵工廠主力射手，每季帶來穩定入球量，獲委任為隊長。2020年9月他與球會續約三年，狀態隨即嚴重滑落，入球量大減，英超29次上陣只入10球，以他的水準而言是大倒退。今季奧巴美揚表現持續低迷，至去年12月發生一宗紀律事故，阿迪達毫不猶豫地將他放入「雪櫃」。

據報奧巴美揚因母親生病，向球隊要求前往法國探望。阿仙奴批准成行，惟要求他即晚返回倫敦，以便出席翌日早上的操練。奧巴美揚未能在球會指定時間內歸隊，加上當地新冠肺炎防疫限制，令他錯過訓練，均令阿仙奴教練團十分憤怒。這已非奧巴美揚首次犯禁，之前他亦曾屢次不守紀律，最嚴重一次是賽前未能在球會指定時間內報到。一再犯禁下，阿迪達褫奪他的隊長職位，並將他逐出一隊。

當時奧巴美揚隨加蓬出戰非洲國家盃在即，滿以為回來後阿迪達「下返啖氣」便沒事，不料一別成永訣——歸隊後續坐冷板，至今年2月冬季轉會窗被免費送到巴塞隆拿。

一班年輕人，為阿仙奴重新注入朝氣與活力。（Getty Images）

活力重現 卻在中下游隊身上狂失分

一個為球會上陣163次，攻入92球的高效射手，也是更衣室的大佬輩，球隊的頭號球星，落得狼狽如此下場，教人措手不及。阿仙奴沒有因而停頓下來，沒有奧巴美揚，阿迪達重用前線四小將沙卡、伊美路維、馬天尼利、尼基迪亞，在2至3月間英超7戰6勝，重返前四。一個充滿活力和朝氣的陣容，足以彌補失去奧巴美揚的缺失。

一班小將在比賽中的穩定程度始終有所不足，出乎意料地在水晶宮、白禮頓和修咸頓身上吃下三連敗，埋下伏筆。即使對曼聯、韋斯咸和列斯聯身上連捷，北倫敦打吡作客熱刺吞敗，繼而作客紐卡素全失三分，第35輪時曾經擁有的四分優勢化為烏有，還被熱刺反超前兩分。一度看似快將到手的來季歐聯資格，拱手讓予宿敵。

阿仙奴年輕人活力足，惟不夠穩定。（Getty Images）

加快換血不是錯 勿墮思考誤區

前阿士東維拉球星艾邦拉荷曾批評，阿迪達讓奧巴美揚離隊是個錯誤，「如果阿仙奴未能入前四，我認為問題就是阿迪達錯誤放走奧巴美揚。」他早在一個月前預計，阿仙奴陣中的年輕球員去到關鍵時刻不會取得入球，而後備席上的尼高拉斯比比的實力不足以幫助隊友，「我覺得阿仙奴會感到後悔。」今晨阿仙奴0：2負紐卡素後，英國《每日郵報》撰文批評阿仙奴放走奧巴美揚後變成「無牙老虎」。看到奧巴美揚在巴塞如魚得水，16場西甲聯賽已攻入11球，這是很易得出的推論，但並不代表正確。

奧巴美揚今季14次英超上陣，只入4球。他球場內外的表現，跟在多蒙特「博炒」的最後一季雷同。就算留住人，他的心早已不在，況且他已經32歲，球隊也是時候為接班作準備。他離隊後，一班年輕人明顯更團結，向着目標進發，球隊整體進步明顯。儘管表現未夠穩定，尤其對紐卡素一仗實在不濟，也是個重要學習過程。另一主將拿卡錫迪季尾約滿，盛傳下季阿仙奴會簽入曼城前鋒加比爾捷西斯，並對愛華頓前鋒卡維特利雲有意，二人都是年輕當打之輩，配合沙卡、伊美路維、馬天尼利和奧迪加特的中前線，予人憧憬。

阿迪達獲阿仙奴信心，帶領球隊重建。（Getty Images）

高價「水貨」尼高拉斯比比成為球隊負擔，今季引入的富安健洋、蘭斯達爾、賓韋特，以及正式從皇馬買斷的奧迪加特全部「入章」。阿迪達任內球隊甚少入錯貨，今夏如再次精明消費加強實力，來季衝擊歐聯資格的過程或許能夠輕鬆一點。

季中放棄奧巴美揚不是錯，提早換血讓小將盡早獲得更多實戰經驗，球隊處於重整期，如能獲歐聯席位是「花紅」，正如部分兵工廠球迷所言，先踢一年歐霸讓年輕球員一開眼界，不是壞事。

根據《The Athletic》統計，阿仙奴是今季英超20隊之中平均年齡最低一隊，只有25.2歲，與第二的賓福特，足足相差一歲。小將與球星之間，一道難以跨越的高牆。阿仙奴一班年輕人必須面對與克服，如何維持每個星期高效好表現，面對弱隊保持高昂鬥志搶分，是阿迪達與球員來季之前必須完成的功課。