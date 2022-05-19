英超︱羅渣士暗示舒米高將失正選　李斯特城或買西班牙國腳接班

李斯特城周四深夜鬥車路士，隊長兼首席守門員卡斯柏舒米高將重返正選。不過領隊羅渣士近日暗示，這位丹麥門將下季或不會繼續長期擔正。



卡斯柏舒米高上場聯賽對屈福特時，突然被貶後備、遭加盟球隊4年來從未在英超披甲的丹尼禾特（Danny Ward）取代，最終球隊5：1大勝對手。

卡斯柏舒米高在李斯特城的前途亮起紅燈。（Getty Images）

英媒報道，這意味卡斯柏舒米高在李城的前途已亮起紅燈。領隊羅渣士受訪時暗示，即使下季卡斯柏舒米高留隊，亦要接受將慢慢失去正選的事實。

「他正邁向球員黃昏時期，要接受角色的轉變，但從我曾跟他交談，感覺到他在這裏很開心。餘下1年時間，對他及球隊而言，如何保持最好狀態是十分重要的事。」

羅渣士暗示舒米高長遠而言不會再是正選。（Getty Images）

羅渣士又指，卡斯柏舒米高將面對丹尼禾特的競爭，但相信對方會迎接挑戰。「我覺得他會繼續戰鬥，也會在這裏延續生涯。直至目前為止，他擁有一個像夢幻般美好的球員生涯。」

卡斯柏舒米高自2011年起加盟「狐狸」，上陣476場，幫李城贏過英超及足總盃冠軍，也曾帶領球隊殺入歐聯8強，今季也勇闖歐協聯準決賽。這名35歲老將跟球隊只剩12個月合同，他較早前曾透露，希望在生涯完結前另覓挑戰。

英媒稱白禮頓守門員羅拔山齊士，是羅渣士心目中的接班人選。（Getty Images）

據英媒消息，羅渣士已找到卡斯柏舒米高的接班人——白禮頓門將羅拔山齊士。

這位24歲西班牙國腳今季上陣36場失41球，卻有11場保持清白之身，屬全英超第6高；撲救次數也多達100次。不過，羅拔山齊士跟白禮頓仍有3年合約，白禮頓料會為他開出高價轉會費。