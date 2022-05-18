足球熱話｜黑池小將勇敢出櫃　曼聯名宿：英格蘭足球重要的一天

英冠球會黑池17歲前鋒積基丹尼爾斯（Jake Daniels）日前接受《Sky Sports》訪問，公開自己同性戀的身份，成為32年來英球壇現役職業足球員中首名出櫃球員。

黑池在周一（16日）在官網發表該球員的個人聲明，並表示為其決定感到自豪。



丹尼爾斯在今年2月與黑池簽下職業球員合約，並在一隊獲得上陣機會，他日前在《Sky Sports》的專訪中，坦承在5、6歲時已意識到同性戀的傾向：「我有過女朋友，想讓朋友以為我是異性戀，但在學校曾有人甚至問我『你肯定你不是同性戀？』我聽後都會否認。」

他續說：「我每天都在想何時及如何做（出櫃），我覺得現在正是時候了，我已經準備好向人們訴說我的故事。」

丹尼爾斯在2月與黑池簽下職業球員合約。（Instagram）

丹尼爾斯對《Sky Sports》剖白，是自1990年、另一英國球員法辛奴（Justin Fashanu）後，32年來首名公開同性戀取向的職業足球員。

球會在周一為他發表官方聲明，他在聲明中表示：「今季是一個很美好的球季，我為一隊首次上陣，也在青年隊攻入30個入球，簽了人生首張職業合約，與隊友們一起分享成就，且在青年足總盃有好成績。在場外，我曾經匿藏真實的自己。我知道我的一生都是同性戀者，而我現在已準備好走出來，做回自己。」

年僅17歲的丹尼爾斯坦言作出這個決定，是希望可改變足球壇「恐同」的風氣。

丹尼爾斯坦言受到英國「跳水王子」戴利的啟發。（Instagram）

丹尼爾斯在聲明中表示，作為出櫃的職業球員，深知道有很多未明的後果，但受到早前出櫃的澳洲球員卡華路（Josh Cavallo）以及英國跳水名將戴利（Tom Daley）等人的啟發，讓他決心作出改變。

「我一直都很討厭活在謊言中，甚至需要改變自己去融入，我想以此成為別人的模範。做自己，做快樂的人，是最重要的事。」

丹尼爾斯（左）的決定獲得球會支持。（Instagram）

事實上，戴利去年曾在一節目中談到聖誕願望時，曾說：「希望有一位極度勇敢的英超球員走出來，說：『我是同性戀者』。」因他認為若有同性戀的英超球員公開性取向，將有極大影響力。

雖然丹尼爾斯來自英冠黑池，但其勇敢的決定，獲得曼聯名宿加利尼維利向這個年輕人致敬：「我覺得對英格蘭足球是非常重要的一天。」

曼聯名宿加利尼維利表示為丹尼爾斯而自豪，認為此舉動在15至20年前是難以想像的。（Getty Images）

黑池表示會與英國支援LGBTQ組織「Stonewall」緊密合作，為丹尼爾斯提供相關的支援，並表示：「我們對他在無論場內或場外敢於表達自己而自豪。」