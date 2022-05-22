英超煞科日五大看點　前列護級爭餐飽　沙拿力爭獨攬兩大殊榮

英超踏入煞科日，爭冠﹑歐洲賽資格及護級依然有懸念，最後一輪合共10場賽事將在香港時間5月22日下午11時同步開戰，以下為球迷們列出五大看點。



爭冠組：曼城（第1位，90分）﹑利物浦（第2位，89分）

上一輪曼城賽和韋斯咸、利物浦反勝修咸頓，令「曼利之爭」鬥到煞科戰，兩軍將分別在主場鬥阿士東維拉及狼隊。領先1分的「藍月亮」擁有主導權，只要贏波便可成功衛冕。

利物浦積分及得失球均不及曼城，若想後上封王的話，先要做好自己擊敗狼隊，然後寄望阿士東維拉「幫手」，令曼城失分才有望奪冠。

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只要曼城全取3分，便可穩奪聯賽錦標。（Getty Images）

爭四組：熱刺（第4位，68分）﹑阿仙奴（第5位，66分）

阿仙奴季尾連番脫腳，上輪兩球不敵紐卡素，將第4位拱手相讓予同市宿敵熱刺。兵工廠如今兩分落後，即使今仗主場擊敗愛華頓，熱刺又爆冷被諾域治迫和，阿仙奴依然在得失球差大落後，反超前取得歐聯資格頗為渺茫。

縱然如此，熱刺亦有隱憂，主帥干地直指有不少球員「肚作怪」，連當家射手哈利卡尼也受影響，就算干地表示卡尼能夠上陣，未知腸胃問題會否對他造成影響，相信熱刺上下也不希望重演2006年的食物中毒慘案。

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卡尼突然缺席活動，干地證實他亦感到不適。（Getty Images）

爭六組：曼聯（第6位，58分）﹑韋斯咸（第7位，56分）

曼聯早前篤定無緣歐聯後，軍心更加渙散，全隊上下彷彿彌漫一股「Hea踢」的味道。今仗作客水晶宮，紅魔鬼在聯賽作客已錄得5連敗，加上去仗遭白禮頓大炒4球，什麼事情都有可能發生。

不過，新帥坦赫格早前已抵達倫敦，甚有可能成為今仗的座上客，親眼視察一眾球員的表現，或許為曼聯球員帶來動力。

至於由莫耶斯領軍的韋斯咸，藉歐霸奪冠取得歐聯資格的大計不成，當然不甘於來季只出戰歐協聯，上場鬥曼城亦令對方吃盡苦頭，可見搶分決心，今仗作客白禮頓必定全力爭勝。

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網上流傳坦赫格抵達倫敦的照片。（Twitter）

護級組：般尼（第17位，35分）﹑列斯聯（第18位，35分）

愛華頓早前絕地反勝，提早上岸，護級生死戰參加者由3變2，同得35分的般尼與列斯聯將分別鬥紐卡素及賓福特，力爭逃出生天。般尼在得失球差大幅佔優，以20球的優勢領先以不設防見稱的列斯聯。

兩隊只能活一隊，煞科日前，兩軍率先聯手，槍口對外，質疑愛華頓違反財務守則，務求抓緊任何一個護級希望。

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列斯聯在得失球差大落後，即使與般尼同分，也難逃降班的命運。（Getty Images）

個人獎項：利物浦3將分途出擊 沙拿角逐兩殊榮

神射手方面，沙拿目前以22球領先，力爭個人第3次榮膺神射手寶座；熱刺球星孫興慜則以1球之差緊隨其後，仍然有望後來居上，成為英超史上首名來自亞洲的神射手。第3位已經是攻入18球的C朗拿度，後上機會十分微。

助攻王相信是紅軍球員之爭，沙拿以13個助攻高踞榜首，「叫兩飛」有望獨攬神射手及助攻王殊榮；利物浦隊友阿歷山大阿諾特則以12個助攻排次席。不過，沙拿在早前的足總盃決賽傷出，加上之後有壓軸的歐聯決賽，主帥高普表示沙拿今仗能否披甲成疑。

高普（左一）稱沙拿（左二）在煞科戰未必會上陣。（Getty Images）

最後是表揚門將的金手套獎，利物浦鋼門艾利臣與曼城的艾達臣，目前同樣錄得20次清白之身，一旦今輪兩人齊保不失，將共享這個獎項。

英超煞科戰直播賽程：

英超煞科戰直播賽程（01美術製圖）

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