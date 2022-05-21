英超︱古天奴被利物浦球迷「轟炸」　冷淡回應強調只為維拉而戰

曾效力利物浦的阿士東維拉中場菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）近日受訪時表示，沒有理會紅軍球迷的訊息，坦言自己關心的只有新東家，就算贏波，也只是為維拉而戰，並非利物浦。



阿士東維拉周日英超煞科戰對曼城，戰果隨時影響爭標形勢，利物浦將帥早前紛紛「出口術」，坦言希望由「神奇隊長」謝拉特（Steven Gerrard）領軍的維拉幫幫手，力阻曼城搶分。

當年古天奴離開，令利物浦「古埃及文明」組合拆夥。（Getty Images）

跟維拉與利物浦均有聯繫的，還包括兩名前紅軍菲臘比古天奴及丹尼艾格斯。其中古天奴曾為利物浦征戰英超6季，2018年1月被巴塞隆拿以天價撬走，雙方「分手」不算愉快。

這名巴西中場近來受訪，自爆連日來於社交網站上不斷收到利物浦球迷的訊息，希望他為前東家「出一分力」。他反應十分冷淡，「我沒有太留意他們。我只專注在比賽上，只關心現在的球會，想幫維拉踢出好表現。」

古天奴表示沒有理會利物浦球迷的訊息。（Getty Images）

古天奴似乎想跟利物浦劃清界線，「這（對曼城）會是場很不錯的賽事，面對如此強大的球會，我們總希望有好結果，但僅此而已。我們想進步，在聯賽榜取得最好的排名。」

雖然維拉近8次與曼城交手全敗，但古天奴對球隊有信心，「我們之前對陣時其實踢得不錯，11對11的比賽沒什麼不可能，我們一定會以勝利為目標。」

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