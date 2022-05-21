英超︱列斯聯般尼奇招護級　愛華頓上岸仍被拖落水：有信心沒違規

英超愛華頓日前主場反勝水晶宮，提早一輪成功護級，令葛迪遜公園球場陷入瘋狂。列斯聯跟般尼，哪一隊能逃出降班漩渦，周日便有分曉；不過，兩隊心有不甘，決意要繼續拖「拖肥」落水。



英國傳媒報道，列斯聯與般尼早前一齊去信英超賽會，質疑愛華頓違反財務守則。

兩支球隊在信中提到，愛華頓違規但逃過懲罰，或令他們降班、失去龐大收入，保留對英超賽會及「拖肥」採取法律行動的權利。他們同時要求英超提供箇中細節，包括有否展開調查、潛在處分等，釋除疑慮。

愛華頓上場擊敗水晶宮，已提早上岸。（Getty Images）

愛華頓被指在過去3年，錄得約3.72億英鎊虧損，遠遠超出英超利潤及可持續性守則（profit and financial sustainability rules）中的1.05億英鎊上限。雖然守則列明，球會可把因疫情而衍生的虧損報銷（written off）。惟據愛華頓公布，其疫情相關虧損為1.7億英鎊，經扣減後，虧損仍高於限制。

另外，列斯聯與般尼也指出，該1.7億英鎊疫情相關虧損，比其他規模相近的英超球會多出約兩倍——以阿士東維拉為例，就僅得5600萬英鎊，質疑其金額不合理。

列斯聯及般尼保留對英超及愛華頓追究的權利。（Getty Images）

英媒透露，事件目前並沒有進入任何法律程序，英超賽會也未曾公布處理事件的時間表；有指「拖肥」最終被處罰，有機會遭扣分，影響今季英超護級形勢。

愛華頓發言人回應事件時表示，球會一直跟英超賽會緊密溝通，確保自己遵守所有規例，也有信心球隊沒有任何違規。「外部審計公司有清楚告訴我們什麼虧損可以報銷，什麼不可以。如果其他球會要展開法律行動，那是他們的決定。」