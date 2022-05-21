英超｜曼城煞科戰前雙喜臨門　迪布尼﹑科頓分別榮膺本季最佳

曼城在英超煞科日前，先迎來好消息，科頓連續兩年贏得英超今季最佳年青球員；奇雲迪布尼則榮膺最佳球員。



英超賽會今日（21日）公布，曼城翼鋒菲爾科頓（Phil Foden）在球迷投票中，力壓阿歷山大阿諾特﹑美臣蒙特及迪格蘭賴斯等23歲以下球員，獲選為今季英超最佳年青球員，連續兩年榮膺這項殊榮。

21歲的菲爾科頓繼續獲得主帥哥迪奧拿的重用，今季聯賽一共27場披甲，貢獻9個入球及5個助攻。

科頓蟬聯年度最佳年青球員，這名英格蘭新星亦難免興奮，直言從一眾出色小將中脫穎而出，絕非易事，「連續兩季奪得這獎項，我感到十分自豪，尤其是英超出產大量出色的年青球員，能夠再奪殊榮是我的榮幸。我對今季表現十分滿意，因為對球隊有不少貢獻，我希望未來可以繼續，同時我要感激所有幫助過我的人。」

菲爾科頓連續兩屆奪得最佳年青球員殊榮。（Twitter截圖）

英超其後再宣布今季最佳球員，獎項同樣落在曼城球員身上，由奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）勇奪殊榮，亦是這名比利時球星相隔一季再度奪獎，他坦言這是一項令他自豪的成就。

迪布尼今季聯賽貢獻15個入球及7個助攻，最近的代表作必定是對狼隊一仗，迪布尼獨力包辦4球。

迪布尼相隔一季後，再度榮膺英超本季最佳球員。（Twitter截圖）

英超煞科戰直播賽程：

英超煞科戰直播賽程（01美術製圖）

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