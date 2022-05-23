英超︱列斯聯驚險護級 拉芬夏膝行「還神」 忘我慶祝表心跡
撰文：袁志浩
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列斯聯擊敗賓福特，確定下季仍能留在英超。有傳今夏轉投巴塞隆拿的翼鋒拉芬夏比洛尼，賽後慶祝時跟球迷打成一片，用行動證明自己的心意。
列斯聯跟般尼鬥到煞科日，才定出今季降班最後一席。列斯聯下半場先由拉芬夏博得12碼，並親自操刀射入領先。
賓福特78分鐘扳平，但隨即少踢一人，結果列斯聯補時4分鐘把握角球攻勢，積夏里遜在禁區外起腳中鵠，以2：1絕殺對手，以38分力壓同日1：2不敵紐卡素的般尼，驚險護級成功。
列斯聯一眾職球員賽後熱烈慶祝，巴西前鋒拉芬夏成為焦點。這名翼鋒今季以11個英超入球成為隊內神射手，同時也交出全隊第二高的3記助攻；不過，早前多次傳出此子來季或會轉投巴塞隆拿，結果拉芬夏完場後用行動證明，至少這刻，他的心仍留在列斯聯。
拉芬夏在球隊向球迷致謝時，興奮得衝上看台走入入群，脫去球衣、邊揮動手上的巴西國旗，邊跟擁躉一起跳舞高歌，又大方跟球迷自拍合照，可謂贏盡歡心，並成為煞科日最美畫面之一。
Look at Raphinha!! 😂 #LUFC pic.twitter.com/3kBZxJOBsU— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 22, 2022
列斯聯領隊馬殊（Jesse Marsch）透露，拉芬夏下半場曾經走近後備席，向他表示「我們一定要贏」，可見其決心之大。
拉芬夏也被球迷捕捉到，賽後在場內雙膝脆下，用膝蓋慢慢地行了大半場；有指，這相信跟其宗教信仰有關，意思大概是用膝行，去感謝神讓自己願望成真。
Blessing your timeline with Raphinha walking the length of the pitch on his knees. Beautiful. #lufc pic.twitter.com/WrTD3f8hYr— Dave Kevin Williams 🏴 (@DaveKWilliams) May 22, 2022
列斯聯護級成功圖輯：
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