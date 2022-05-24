巴洛迪利不讓曼城專美 世紀金球搶鎂光燈 單場5球奪銀靴︱有片
撰文：袁志浩
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歐洲多個足球聯賽周日（22日）煞科，焦點主要落在英超的曼城與利物浦之爭，或意甲米蘭雙雄衝冠。然而，曾分別效力過這4間球會的巴洛迪利，向來渴望成為主角，決意不讓一眾前東家專美，展示出神乎奇技，用一記世界波「搶fo」。
土超煞科日，巴洛迪利帶領的阿達納鐵路（Adana Demirspor）鬥葛迪比（Goztepe），巴神今場大殺四方，上半場尾段12分鐘內便完成帽子戲法，助球隊領先5：0。
換邊後巴神再發力，先接應隊友傳中射入空門，至70分鐘，他施展神乎奇技，再次震驚世人。
當時隊友中場長傳至左路，巴神心口控定後引球推進，一路殺入禁區。他面對兩名守衛，左右腳連續插花7次，再加速推落底線；當大家以為巴神會順勢起左腳埋門，他竟用右腳交叉到左腳後射波，結果皮球直飛遠柱網仔。
巴神單場「五福臨門」後，其聯賽入球數急升至18球，於射手榜後上追至第二位，僅以兩球之差不敵效力卡森柏沙的波索克（Umut Bozok），無緣聯賽金靴獎。
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不過，這記金球在網上已引起熱議，有球迷形容，入球是「史上最有型（coolest）」。
他們笑言巴洛迪利在周日眾多熱門新聞中，仍能用個人技術「殺出重圍」、獲得關注，的確功架十足。其中一名網民道「這就是巴洛迪利式的入球」、「如果我學他這樣做，我應該已經斷了腳。」
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