英超熱話｜拉舒福特球場失意情場得意 赴美求婚抱得美人歸
撰文：趙子晉
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曼聯翼鋒拉舒福特下半季猶如化身「隱形人」，自今年1月後未曾在英超有進賬，更多次傳出曼聯有意把他出售。
縱然「福仔」在球場過得不如意，但在另一方面卻十分順遂，他透過社交網站宣布好消息，向青梅竹馬的女友求婚成功。
曼聯今季英超高開低走，以第6位完成聯賽，更以作客6連敗的尷尬紀錄完季，「曼迷」當然失望。曾經是隊中希望的拉舒福特（Marcus Rashford），今季表現走樣，全季僅入4球，1月中後就未再有進賬，連看守領隊蘭歷克也較多起用小將艾蘭加，「福仔」猶如變成隱形人，亦未能入選英格蘭代表隊。
球場失意又如何，拉舒福特或許根本不介意，這名曼聯球星早前透過社交網站公布好消息，上載一張與女友親吻的合照，配上浪漫的心心作背景，成功向青梅竹馬的女朋友Lucia Loi求婚，曼聯官方帳戶留言恭喜，一眾英格蘭球員亦有留言賀「福仔」。
根據英國《太陽報》透露，拉舒福特在沒有披甲的煞科戰後，隨即與女友飛往美國荷李活，消息人士指「福仔」這場求婚大作戰籌備已久，結果當然順利完成，氣氛非常浪漫，其後更與一眾好友慶祝，曼聯隊友連格也在內。
拉舒福特與女友識於微時，拍拖8年，曾在上年5月短暫分開，其後在今年初成功「箍煲」，更即將踏入人生另一個階段。
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